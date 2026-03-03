Miami y Londres se presentan como sedes alternativas para acoger la Finalissima

El cruce de misiles entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto al mundo en vilo, provocando una reacción en cadena que ya involucra a más países de Oriente Medio e incluso a potencias europeas. Esta inestabilidad geopolítica ha impactado de lleno en el deporte, poniendo en jaque la Finalissima agendada para el próximo 27 de marzo. El encuentro, que celebra su segunda edición, debe enfrentar a España y Argentina como campeonas de la Eurocopa y la Copa América. Sin embargo, el Gobierno de Qatar decidió el pasado domingo suspender toda actividad deportiva en el país ante la inseguridad e incertidumbre que rodea la zona, dejando el partido en el aire.

Pese a que el parón en Qatar es "hasta nuevo aviso", el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, ha querido rebajar la tensión asegurando que la cancelación no es definitiva: "La situación es preocupante, la Finalissima no es que esté suspendida, Qatar ha informado a lo largo del día que ha suspendido sus competiciones hasta nuevo aviso, eso no significa que el partido esté suspendido". Aun así, el pesimismo crece, por lo que la CONMEBOL y la UEFA —empeñadas en que el trofeo se dispute sí o sí— ya han empezado a tantear sedes alternativas para que Messi y Lamine Yamal puedan verse las caras en el césped por primera vez.

La final de la Copa América de 2024 se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Tal y como ha informado Marca, las ciudades que ganan fuerza son Londres y Miami. La capital británica ya albergó la primera edición, donde Argentina ganó a Italia por 0-3, y sería la opción más lógica por logística. La mayoría de los internacionales juegan en Europa, lo que minimizaría los desplazamientos a un entorno seguro. Por otro lado está Miami, sede del próximo Mundial, aunque genera dudas razonables. No solo obliga a cruzar el océano a ambas plantillas, sino que los aficionados que ya tenían su entrada para el Estadio de Lusail, mayoritariamente residentes en Europa, tendrían que cambiar sus planes por un viaje larguísimo. Además, con Estados Unidos directamente implicado en el conflicto bélico, Florida no termina de presentarse como el refugio más neutral.

Ahora mismo, los organizadores se encuentran en una carrera contrarreloj y en un proceso de análisis exhaustivo para elegir el escenario más indicado. Aunque Qatar no está descartado al 100%, la realidad es que el margen de maniobra es mínimo. La prioridad absoluta de UEFA y CONMEBOL es salvaguardar el espectáculo y asegurar que el 27 de marzo ruede el balón, aunque no a cualquier precio.