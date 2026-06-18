El método De la Fuente para sacar a España del bache

Luis de la Fuente siempre ha dicho que Vicente del Bosque es una de sus inspiraciones. La manera de actuar del riojano ante la crisis desatada por el empate frente a Cabo Verde es un buen ejemplo. Un método tranquilo para rebajar tensiones ante la lluvia de críticas recibidas.

De la Fuente ha decidido reaccionar con normalidad. No ha alterado su planning lo más mínimo. El martes hubo jornada de recuperación, el miércoles día libre para que los jugadores puedan disfrutar con sus familias, llegadas ya a Chattanooga, y el jueves vuelta a los entrenamientos.

El riojano ha decidido que la rutina sea la misma que en caso de haber ganado a Cabo Verde y actuar con normalidad. El técnico y su staff, evidentemente, ya han llevado a cabo un análisis del empate frente a los africanos y cuentan con toda la información posible de su próximo rival, Arabia Saudí.

El proceder del 2010

Vicente del Bosque, en 2010, al día siguiente de la derrota ante Suiza dio jornada de descanso a los futbolistas para que desconectaran del fútbol y también pudieran estar con sus familias o hacer turismo por Suráfrica. Chattanooga, por su parte, es mucho más tranquila y tampoco da para mucha diversión, más allá que para ir a comer o realizar algunas compras de recuerdos.

Del Bosque es un ejemplo para De la Fuente en este Mundial / MARCUS BRANDT / EFE

Del Bosque abrió las puertas a los medios y les enseñó el recinto donde trabajaba con los futbolistas. Fue una jornada de conexión con los medios que funcionó ya que se entendió que el pinchazo ante los suizos era un accidente que no debía conllevar mayores consecuencias porque el trabajo estaba realizado.

Algo parecido ha ocurrido en esta ocasión. Los medios tuvieron acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento, dispusieron de un protagonista como Mikel Merino para realizar una conferencia de prensa y no se notó un atisbo de nerviosismo ni entre la plantilla ni el ente federativo.

Al contrario, los ánimos se estaban recuperando y las ganas son grandes para que Arabia Saudí pague los platos rotos. "Queremos una victoria y, a poder ser, contundente", dijo un Mikel Merino que hizo sentir el pensamiento del plantel.

Un técnico experto

De la Fuente está habituado a este tipo de competiciones con las categorías inferiores y sabe que el empate significa un punto que debe dar impulso al equipo para ganar el resto de partidos frente a los árabes y Uruguay para terminar primeros de grupo, el gran objetivo en esta fase inicial.

España no ha perdido ni un ápice de confiana. Los errores han llegado pronto y hay tiempo de reconducirlos. De la Fuente avisó en la previa: "Si ganamos a Cabo Verde, será sufriendo". Unas palabras que se han recordado poco en el momento de vertir los ataques hacia el entrenador riojando, quien, de todos modos, tomará medidas para que no se repita un partido similar frente Arabia Saudí.

Arabia sacó un empate en su estreno ante Uruguay / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

La selección está enrabietada y las caras de frustración de después del partido o en el entrenamiento del martes demostraron que el equipo está con ansias de vencer a Arabia Saudí el próximo domingo tamgbién en el Atlanta Stadium a la misma hora, las 12.00 h. del mediodía hora local, 18.00 h. en España.

El equipo no ha puesto ninguna excusa al horario ni al césped del recinto de Georgia para justificar un empate en el que faltó finura en los metros finales y ello se puede recuperar porque este equipo ha demostrado tener contundencia cuando lo ha necesitado.

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La prueba de fuego será frente a Arabia en la que España debe demostrar su nivel y dar la primera alegría a la afición española.