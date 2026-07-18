Messi habló de la foto de SPORT con Lamine: "Es una locura"

Lionel Messi fue una de las estrellas en la presentación de la final del Mundial. El jugador argentino fue preguntado por Novak Djokovic en un acto espectacular llevado a cabo en Manhattan. Messi dijo no sentir la presión por disputar un partido de tanta relevancia.

"Crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión, muchas ganas de jugar siempre, sea cual sea el lugar, en alguna calle, algún lugar y nunca pensamos en la presión, siempre vimos algo natural lo de jugar, competir, que nos gusta ganar, es un deporte colectivo, no siempre se puede ganar. De chiquito aprendí que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como jugar", dijo el ex futbolista del FC Barcelona.

Tom Brady, mítico jugaro de fútbol americano, por su parte, habló de la foto de SPORT con Lionel Messi como bebé y el argentino apostilló que "Es una locura porque en la vida hice una foto con él, intentaremos hacer un buen partido para que no tenga su mejor versión, lo sigo porque juega en un club que amo como es el Barcelona. Tiene una gran carrera por delante y ojalá le vayan bien las cosas. Puede conseguir algo histórico, pero esperamos que no sea esta vez. Le deseo muchísima suerte en el Barcelona. España tiene un gran juego, al igual que nosotros y trataremos de vencer".

Noticias relacionadas

Posteriormente, en la rueda de prensa oficial, Dibu Martínez fue protagonista y explicó que está recuperado de su lesión en la mano. Sobre su carisma dijo que "es inmenso ver tantos arqueros en Argentina" y pidió a los jóvenes que "me sigan como ejemplo de sacrificio y superación, que digan 'no' a las cosas, sobre todo, a la noche". De España dijo que "no es solo Lamine, es una gran selección".