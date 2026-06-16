Merino: "No nos va bien que cunda el pánico"

Mikel Merino fue el elegido para atender a la prensa en la dura resaca del empate frente a Cabo Verde. El internacional español no se entrenó con sus compañeros para hacer trabajo de gimnasio, pero ya está recuperado de la lesión en el pie que le impidió participar en la segunda parte de la temporada con el Arsenal.

Merino afirmó que "me encuentro bien, he hecho una gestión de cargas, igual que algunos días he entrenado extra, era un día para calmar un poco las cosas".

El centrocampista entiende que el vestuario ha reaccionado bien, aunque "hay quien afronta el luto de forma diferente, es tragarse la decepción y ya pensamos en recuperarnos cuanto antes, que viene lo bueno otra vez".

Su mensaje fue "el que podamos dar la vuelta con una victoria contundente si puede ser. En momentos cuando salen baches, la familia sale a relucir. He visto al equipo unido para seguir adelante. Para hacer las cosas bien".

En cualquier caso, Merino entiende fundamental que no haya un exceso de tensión: "No nos viene bien que cunda el pánico, el trabajo va a tener recompensa, las cosas se hablan dentro y veo a un Luis de la Fuente muy tranquilo, estamos preparado para mejorar".

Merino, durante la rueda de prensa de España / Lavandeira jr / EFE

En cuanto a las crisis, Mikel recordó que "ya vivimos ante Escocia algo similar con la derrota en el debut de Luis, no nos volveremos locos, hay que tener la mente fría y encarar el próximo partido con optimismo".

El futbolista del Arsenal aclaró que "no se ha muerto nadie, no es un luto como tal, cuando ocurre algo así no te apetece ni hablar con su familia. Me gusta ver el partido enseguida para ver lo que hemos hecho bien, hecho mal y hacerlo de la mejor maner posible"

Merino considera que "en este grupo hay autocrítica incluso cuando ganamos" y que "en el lado positivo de todo, ver que muchas historias muy buenas han empezado con partidos que no fueron tan buenos. El último campeón del mundo empezó perdiendo en 2022 y acabó ganando".

Un Lamine Yamal alegre

De Lamine Yamal apuntó que "es un jugador especial, tiene mucho desborde, desequilibrio, cambia las cosas a nivel táctico, están muy pendientes de él y se generan espacios para otros". A ello añadió que "he visto muy bien a Lamine, como siempre risueño, sin perder esta alegría que le caracteriza, ellos nos deben dar energía y los más expertos dar un poco de calma".

Lamine Yamal, en el entrenamiento de España / Lavandeira jr / EFE

"A nivel mental veo al equipo igual que siempre, es el tipo de rival al que te enfrentas, el fútbol no son matemáticas", recalcó.

Sobre los personsalismos en la concentración no le dio mucha importancia: "Veo al equipo con sensaciones parecidos a la Eurocopa, a nivel de ego, la confianza que debes tener es alta, tienes que sentirte bueno, importante, también contar con la humildad para saber que es de todos. Firmaríamos todos ganar un Mundial sin jugar ni un minuto".