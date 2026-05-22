Merino se apunta a los fijos en la lista de De la Fuente

El lunes será un día muy especial con el anuncio de Luis de la Fuente de los 26 jugadores convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador español ha estado muy pendiente en los últimos meses de la recuperación de Mikel Merino, al que ha esperado y podrá incluir entre los 55 citados.

La mejor noticia es que Merino ya está recuperado. Así lo confirmó en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena SER: "Me veo muy bien, pero sí que es cierto que tienes que ser competitivo. Es difícil decir un porcentaje estando físicamente a tope. Espero que un porcentaje alto y trabajar lo máximo posible porque sería mi primer Mundial y es un sueño para un futbolista. Si la Eurocopa tiene un hermano mayor, es el Mundial".

El navarro se está entrenando con sus compañeros del Arsenal preparando la final del sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. Los 'gunners' se medirán al PSG en busca de su primera 'orejona'. Mikel Merino podrá estar en la lista de convocados, aunque es difícil que juegue. Eso sí, tiene prácticamente un mes por delante para coger la forma y dos amistosos con España para rodarse.

Un jugador Top

La Roja se mide a Irak el próximo 4 de junio en La Coruña, mientras el 8 disputa otro duelo frente a Perú en Puebla (México) antes de afrontar el debut mundialista el próximo 15 frente a Cabo Verde en Atlanta.

Merino había estado excepcional en la clasificación de España para el Mundial con 6 goles y 1 asistencia. Después llegó la fractura en el pie y tuvo que estar parado desde enero hasta ahora con una intervención quirúrgica de por medio.

Merino ha vuelto a los entrrenamientos del Arsenal / MARTIN DIVISEK / EFE

El futbolista explicó la motivación que ha sentido para llegar a la Copa del Mundo: "Tengo ilusión. Hay un grupo fantástico, que no solamente es joven, sino que tiene experiencia de haber ganado en la Eurocopa o la Nations League. Se mezcla la juventud, experiencia, ganas y máxima dificultad. Vamos a ir paso a paso".

De la Fuente

Durante todo el tiempo que ha estado lesionado ha notado el apoyo de Luis de la Fuente, quien "siempre ha sido muy cercano, ha estado pendiente de mi recuperación y he tenido conexión con él".

En cualquier caso, de su regreso dijo que "es un notición. Estoy muy feliz por volver con el grupo. No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, simplemente unos rondos con el equipo ya me saben a gloria. O sea que muy feliz de haber vuelto".

De la Fuente charla con Merino en un entrenamiento de la Roja / Mariscal / EFE

De su lesión en enero explicó que cuando se la produjo "no tenía ni idea, la verdad. Cuando empecé a notar los dolores, no me daba cuenta del tipo de lesión que era. Después, cuando vimos el tipo de la lesión, me llevé una sorpresa porque era una fractura importante. Fue muy duro recibir esa noticia".

Primera lesión grave

De la recuperación desde el 25 de enero relató que "ha sido dura y difícil. Es la primera lesión que tengo en mi carrera. Los plazos que me dijeron al principio eran muy largos; me podía perder el Mundial y el tramo en el que se decide todo con el club. Cuando empecé el plan, mucho mejor. Llegó un momento en que se hizo aburrido, en el que no podía ni siquiera andar ni apoyar el pie".

Mikel Merino se lesionó en un partido ante el Manchester United el 25 de enero / TOLGA AKMEN / EFE

Ahora señaló que su sentimiento al volver a los entrenamientos: "Las sensaciones al levantarme fueron como el primer día de un niño en el colegio, con ganas de ver a los compañeros y sin saber lo que me voy a encontrar. Estoy feliz porque ya no pienso ni en el pie".

Del título de la Premier League apuntó que "es muy dulce por la manera y el contexto después de 22 años sin ganarla" y que ahora queda la rúbrica del Mundial pasando antes por la final de la Champions League de Budapest. Un final de temporada que puede ser de ensueño después de haber vivido una de sus peores pesadillas con la lesión.