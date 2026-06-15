Entramos en el Mercedes Benz Stadium, estadio del España - Cabo Verde en Atlanta: el coloso de 1.6 billones y techo retráctil que le espera a La Roja

La selección española ya conoce el que será uno de los escenarios más impactantes de su camino en el Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta acogerá los dos primeros partidos de La Roja en el torneo, en los que se medirá a Cabo Verde y Arabia Saudí, el 15 y 21 de junio.

La FIFA lo denominará oficialmente como “Atlanta Stadium”, dentro de su normativa de neutralidad comercial durante la competición. Se trata de un recinto concebido para grandes eventos desde su origen, donde la tecnología, el diseño arquitectónico y la experiencia del espectador se integran en un mismo espacio. Un modelo que ha elevado el estándar del deporte en Estados Unidos y que será uno de los grandes focos del Mundial.

El Mercedes-Benz Stadium por dentro / ERIK S. LESSER / EFE

Un diseño arquitectónico único con techo retráctil

Inaugurado en 2017, el Mercedes-Benz Stadium es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS. Su rasgo más distintivo es el techo retráctil formado por ocho paneles triangulares que se despliegan y recogen de forma mecánica, simulando la apertura de una cámara fotográfica.

La estructura exterior, de acero y vidrio, refuerza su identidad moderna y lo ha situado como uno de los estadios más reconocibles del mundo. Su capacidad habitual es de 71.000 espectadores, con posibilidad de ampliación hasta 75.000 en citas de máxima demanda como el Mundial.

El exterior del Mercedes-Benz Stadium / EFE

Tecnología de vanguardia y espectáculo visual

El gran símbolo del interior es el “Halo Board”, una pantalla 360º que rodea todo el estadio y que con más de 330 metros de circunferencia se ha convertido en una de las más espectaculares del deporte mundial. Desde cualquier asiento es posible seguir repeticiones, estadísticas y contenido en directo con una calidad visual constante, lo que transforma la experiencia del espectador en algo mucho más inmersivo que un estadio convencional.

A ello se suma un sistema de iluminación LED de última generación y una acústica diseñada para potenciar el sonido del público, generando un ambiente que multiplica la intensidad de cada partido. El resultado es un entorno donde el espectáculo no se limita al césped, sino que envuelve todo el recinto.

Tributo a Diogo Jota durante el Mundial de Clubes en Atlanta / ERIK S. LESSER / EFE

Un estadio de referencia para grandes eventos

El Mercedes-Benz Stadium ya ha sido sede de eventos de primer nivel como la Super Bowl, finales de la MLS, el Mundial de Clubes y numerosos encuentros internacionales. Su capacidad de adaptación lo ha consolidado como uno de los recintos más importantes de Estados Unidos.

También destaca por su apuesta por la sostenibilidad, siendo uno de los estadios más eficientes del mundo en consumo energético y gestión de recursos. Atlanta, por su parte, se ha convertido en una de las ciudades con mayor crecimiento deportivo del país, consolidando este estadio como un símbolo de modernidad y ambición organizativa.

El coloso de Atlanta será el primer gran desafío de La Roja en Estados Unidos, un escenario que combina innovación, espectáculo y máxima exigencia competitiva.