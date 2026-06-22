El mensaje de Rafael Louzán y Luis de la Fuente a los medios: "Hay que disfrutar el momento, queremos que esta familia llegue muy lejos"

La selección española se sacó ante Arabia Saudí (4-0) la presión tras el pinchazo del debut y el día después del primer triunfo en el Mundial 2026 fue de absoluta tranquilidad a la espera de cerrar la fase de grupos ante Uruguay la madrugada del viernes al sábado (2.00 horas). La semana de la Roja arrancó con un almuerzo de hermandad de la RFEF y el cuerpo técnico de España los enviados especiales que siguen el día a día de España en este campeonato. Se celebró al aire libre en la Choo Choo Station de Chattanooga.

Luis de la Fuente después de la victoria contra Arabia Saudí: "Hay que disfrutar" / Jordi Gil

Tanto el seleccionador español, Luis de la Fuente, como el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, tomaron la palabra para coincidir en un mensaje: "Hay que disfrutar del momento". El clima fue de relajación y de gran optimismo por las posibilidades de la selección en el Mundial.

Luis de la Fuente cumplió 65 años el mismo día de la goleada a la selección saudí y no pudo tener un mejor regalo por parte de sus jugadores. En su discurso, reconoció que sumar años le había enseñado a valorar mejor y paladear estas situaciones.

"Disfrutemos de este momento porque, creedme, si de algo sirve cumplir años es que te da una perspectiva diferente de la vida y a valorar otros conceptos, Me ha enseñado a valorar las personas, independientemente de lo que tengamos que hacer cada uno de nosotros en nuestro trabajo, hoy somos personas. Disfrutemos de este momento, es una suerte estar juntos. Cada momento de la vida hay que disfrutarlo como si fuera el último", concluyó el riojano.

"A ver si esta familia puede llegar muy lejos"

En la misma línea se dirigió Rafael Louzán a los periodistas. "Toca disfrutar. No sería tan bonito este trabajo sin los que contáis la realidad a España entera. Es la primera vez que estoy en un Mundial, siempre hay anécdotas, cosas que contar, aunque no ha habido nada que se saliera del guion", expresó, en referencia a la organización.

El presidente de la RFEF felicitó a los presentes "por el trabajo" y lamentó no poder estar más tiempo en Chattanooga porque la Roja irá variando la ubicación en función de los cruces en las eliminatorias. "Sentimos de irnos de aquí en unos días, nos hubiera gustado tener este campo base todos los dias que estuviéramos en Estados Unidos, que ojalá sean muchos. Queremos que esta familia pueda llegar lejos", deseó Louzán.