El mensaje de optimismo de David Sánchez tras el tropiezo de España: "Se va a codear con todo el mundo"

La selección española estará en el Mundial. El empate ante Turquía es intrascendente por lo que hace a los intereses de 'La Roja'. España cumplió su objetivo sin tener que pasar por la repesca. A pesar de no conseguir el pleno de victorias, Luis de la Fuente se mostró muy orgulloso de cómo había competido su equipo desde el primer día.

En su intervención en 'La Tribu' de radio Marca, David Sánchez evaluó el reciente empate de la selección española y señaló que el resultado no debe generar alarma ni poner en riesgo la posición competitiva del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Según el periodista, el objetivo principal sigue siendo asegurar la clasificación para las fases finales, y el punto obtenido frente a Turquía es “valioso en la trayectoria del equipo”.

"España sigue siendo favorita"

David Sánchez destacó que la selección afrontó el encuentro con algunas bajas importantes, como la ausencia de Lamine Yamal, y que el ambiente en el estadio sevillano no fue el más favorable. A pesar de esto, subrayó que el empate no disminuye el favoritismo que España mantiene de cara al próximo Mundial que se disputará este verano.

El comentarista resaltó especialmente la solidez colectiva del conjunto. Para él, España continúa siendo una de las selecciones más organizadas y efectivas a nivel global, con un estilo de juego que combina disciplina táctica y talento individual. “Los futbolistas se mueven con armonía, trabajan con intensidad y cuentan con jóvenes que marcan la diferencia”, decía David.

Un tropiezo puntual

David también quiso poner en perspectiva el resultado ante Turquía. Reconoció que el empate no fue lo ideal ni lo que esperaba la afición, pero insistió en que se trata de un “tropiezo momentáneo” que no debe desviar el enfoque del verdadero objetivo: medir fuerzas con las selecciones más fuertes del mundo.

El periodista recordó que los puntos sumados y el rendimiento mostrado son indicativos de que España se encuentra a la altura de los mejores. Destacó que, a pesar de algún inconveniente, el equipo mantiene la capacidad de competir de tú a tú con cualquier rival y de seguir proyectándose hacia logros importantes.

Asimismo, subrayó la importancia del compromiso colectivo. “El equipo demuestra unidad en el juego, compromiso en cada acción y talento en cada línea del campo”, señaló, destacando que estas cualidades son esenciales para afrontar grandes competiciones y mantener la ambición de triunfo.