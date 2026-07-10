El mensaje de Lamine Yamal en su cinta ante Bélgica: "Ego Yamal..."

Lamine Yamal está siendo un jugador imprescindible en la Copa del Mundo. A pesar de no tener un rol meramente goleador, el de Rocafonda sigue muy implicado en el juego del equipo. La selección de Luis de la Fuente superó con facilidad a Austria gracias al doblete de Oyarzabal y al gol de Pedro Porro (3-0) y después se impuso a Portugal con un gol en el último suspiro de Merino (1-0). Una victoria vital para pasar de ronda, pero sobre todo para despejar las dudas que había sobre La Roja.

En el último encuentro, a España le costó batir a Diogo Costa, sobre todo Lamine, que a pesar de no marcar ningún tanto, lo intentó constantemente ante Nuno Mendes. Lamine buscó constantemente el uno contra uno, pero le faltó precisión en los metros finales y terminó completando un partido muy por debajo de las expectativas.

Una cinta que describe su personalidad

El futbolista de Rocafonda ya está completamente recuperado y se encuentra bien físicamente. "Estoy muy bien, ya estoy al cien por cien y preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir cuidándome, pero estoy al cien por cien", decía.

Se encuentra bien y feliz. Su personalidad se hace notar de tal forma que, en los últimos partidos, se ha atrevido a llevar distintas cintas de Adidas. En el partido ante Bélgica, en su frente llevaba escrito "EGO YAMAL", una frase que muestra su ambición.

Desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, hablaron con el entorno del propio jugador, que les aseguró que el motivo por el que se puso la cinta en el pelo fue una respuesta directa a sus 'haters' en TikTok.

07/07/2026 ARLINGTON, TX - JULY 06: Lamine Yamal #19 of Spain and Marc Cucurella #24 of Spain high five each other after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Portugal and Spain on July 6, 2026, at Dallas Stadium in Arlington, Texas. DEPORTES Europa Press/Contacto/David Buono / Europa Press/Contacto/David Buon / Europa Press

Lamine sueña con alzar el Mundial

Lamine Yamal admitió en su entrevista en la Cadena SER que "no es fácil" con su edad asimilar el nivel que ha alcanzado. "Siempre es lo típico que por la noche se pone la gente nostálgica, pues miro mi galería de fotos y veo fotos con mi madre yendo a entrenar cuando jugaba en La Torreta, con mi padre, con mis amigos cuando me llevaban en tren...", reveló el crack de Rocafonda.

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"Una motivación, tengo que darlo todo sí o sí", sobre lo que le supone esta rutina, pues es un momento en el que valora dónde está. "Una motivación, tengo que darlo todo sí o sí. En el anterior Mundial he visto una foto en la que estaba en clase con el iPad viendo el España-Costa Rica. Cómo no voy a darlo todo, quiero ganarlo y voy a dar el máximo por hacerlo", no duda la perla de La Masía.