Los mejores momentos de la celebración de España: Cucurella a la batería, Borja Iglesias DJ y el "viva el rey" de Rodri

La selección española celebró este lunes en Madrid el título mundial conquistado en Nueva York y lo hizo con una puesta en escena marcada por la emoción, la música y una conexión total con la afición.

Los jugadores fueron apareciendo en el escenario por orden de dorsal, aunque la organización decidió reservar para el final a los tres capitanes, Rodri, Oyarzabal y Unai Simón, y también a Ferran Torres, ovacionado por todo Madrid tras ser el autor del gol decisivo en la final ante Argentina.

Cuando Rodri hizo su entrada, sus compañeros le hicieron un pasillo que terminó en una piña colectiva mientras coreaban "Rodri is on fire", cántico que pusieron de "moda" los aficionados del Manchester City cuando le dieron el balón de oro.

Momentos virales en la rúa por Madrid

La fiesta comenzó en el autobús descapotable, donde los jugadores se soltaron y ofrecieron imágenes que rápidamente se hicieron virales. Ferran Torres, protagonista también sobre el césped, llamó la atención con su gorra "Make Spain Great Again", mientras Borja Iglesias ejercía de DJ con una mesa de mezclas que más tarde volvió a utilizar en el escenario de Cibeles.

Otros futbolistas, como Grimaldo o Yeremy Pino, animaron la rúa con bailes improvisados, y varios se atrevieron a cantar fragmentos de sus temas favoritos. Marc Pubill interpretó reguetón y Pedro Porro se lanzó con "Nos fuimos pa’ Madrid", de El Barrio.

La música como hilo conductor de la celebración

La música tuvo un papel central durante toda la jornada. Marcos Llorente cantó "Soy un truhán, soy un señor" de Julio Iglesias, mientras Pau Cubarsí optó por "Mi gran noche" de Raphael. Álex Baena, que cumplía 25 años, salió al escenario con el trofeo de campeón del mundo y recibió una ovación especial.

Muchos jugadores recordaron la celebración del Mundial de 2010 con canciones icónicas. Mikel Merino eligió la banda sonora del documental Informe Robinson: Cuando fuimos campeones, y Martín Zubimendi apostó por el eterno Waka Waka.

El seleccionador Luis de la Fuente mantuvo su tradición y cantó "Quijote", mientras Marc Cucurella interpretó la ya famosa "Cu, Cu, Cucurella se come una paella..." y tocó la batería antes de la actuación del grupo murciano Arde Bogotá.

El momento Aitana

La celebración contó con actuaciones de Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Aitana, que interpretó 'SUPERESTRELLA', la canción que ha acompañado a España durante todo el Mundial.

Con este tema, todo el equipo saltó y bailó junto a la cantante catalana, creando una de las imágenes más emocionantes de la noche.

Homenajes y recuerdos

Rodri y Álex Baena tuvieron un gesto muy especial al recordar a María Caamaño, la niña que acompañó a la selección en la celebración de la Eurocopa y que falleció hace unos meses a causa de un cáncer.

El capitán no dejó indiferente a nadie; antes de empezar su discursó gritó: "Viva la madre que me parió, viva la madre que nos parió, viva el Rey y viva España" y también dedicó palabras a Ferran Torres, reivindicando su esfuerzo y su importancia en el título pese a las críticas recibidas durante el torneo.

La fiesta terminó con los jugadores y los miles de aficionados reunidos en Cibeles cantando "argentino el que no bote", poniendo el broche final a una celebración que ya forma parte de la historia del deporte español.