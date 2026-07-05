"Es una de las mejores generaciones de la historia de Portugal, pero el mejor centro del campo es el nuestro"

La selección española despejó todas las dudas y volvió a desatar la ilusión con una goleada redonda a Austria en la primera ronda eliminatoria. El Mundial 2026, sin embargo, ya se encuentra en su fase decisiva y no concede margen para celebraciones. La Roja se jugará este lunes el pase a los cuartos de final de la competición contra una Portugal que no ha brillado hasta el momento, pero sigue siendo una de las favoritas al título.

Rodri, Mikel Merino y Víctor Muñoz comparecieron ante los medios de comunicación en la previa del encuentro en Dallas. El capitán fue el más contundente: reconoció que España se enfrentará "a una de las mejores generaciones de la historia de Portugal" y que "tendremos que dar lo mejor de nosotros si queremos pasar", pero no aceptó ningún debate sobre qué centro del campo es mejor: "Para mí es el nuestro. Tienen un equipo sensacional, plagado de estrellas. Deberemos demostrar que somos mejores".

Preguntado por el nivel del combinado dirigido por Luis de la Fuente en la fase de grupos, el futbolista del Manchester City recordó que "la fase de grupos está para construir" y que "tenemos experiencia y sabemos dónde hay que sacar la mejor cara" tanto a nivel colectivo como individual. "Estoy perfecto, en un buen momento, con buenas sensaciones. Los partidos importantes vienen ahora y es cuando tengo que ofrecer mi mejor versión. Está claro que puedo mejorar, es lógico crecer a lo largo de un torneo", respondió a las críticas a su rendimiento.

"La fase de grupos está para construir. Tenemos experiencia y sabemos dónde hay que sacar la mejor cara" Rodri Hernández — Capitán de la selección española y jugador del Manchester City

"El equipo se está comportando de forma fenomenal y está en línea creciente. Estamos con confianza de poder sacarlo. Se generó alguna duda e inseguridad, pero ya se ha visto que tenemos muchas ganas de ganar este Mundial. No estamos atemorizados", sentenció.

Merino: "Es una cita histórica"

Mikel Merino, por su parte, se mostró "con muchas ganas y confianza después de una muy buena victoria". "El equipo dio muy buena cara ante Austria. Es una cita histórica contra un gran rival y lo queremos hacer muy bien", agregó sobre una eliminatoria que, según su punto de vista, "se decidirá en gran medida en el centro del campo".

El jugador del Arsenal agradeció el "apoyo" que ha recibido de Luis de la Fuente en los últimos meses: "Ha sido importantísimo para mí, sobre todo desde el inicio del proceso de la lesión. Ha estado encima de mí y dándome confianza sin pensar en el Mundial ni la selección. Tenemos buena relación y se ha preocupado por mi mujer y el niño. Ha sido un apoyo fundamental para mí". También valoró positivamente su gestión del grupo con la concesión de días festivos durante el Mundial, pues "en una concentración tan larga y con tanta presión, poder desconectar y salir de la burbuja del fútbol para estar con tu familia y seres queridos es importantísimo".

"De la Fuente ha sido un apoyo fundamental para mí" Mikel Merino — Jugador del Arsenal y de la selección española

Merino aún no está al 100% físicamente, ya que "se necesitan unas semanas para coger ese punto de forma", pero "estoy en ello" y "cada vez me encuentro mejor". "Estoy preparado para lo que necesite el equipo", dejó claro antes de un partido en el que espera cobrarse la revancha de la final de la UEFA Nations League. "Aprendimos mucho de ese encuentro. Será clave mantener la concentración", zanjó sobre el duelo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, "una leyenda de nuestro deporte y uno de los mejores de la historia"

Víctor Muñoz, "preparado"

Víctor Muñoz, por último, manifestó su deseo de debutar por fin en el Mundial tras dejar atrás los problemas musculares. "Estoy mejor, en dinámica con el equipo. Poco a poco mejorando las sensaciones, aunque es complicado porque llevo mucho tiempo parado. Estoy preparado por si el míster me necesita en cualquier momento", aseguró. "Cuando eres joven te tiran más las ganas de jugar e ir hacia delante con todo. He aprendido a escuchar mi cuerpo, entender lo que necesita. Ha sido duro, pero he aprendido mucho a gestionar muchas cosas. Seguro que esto me ayuda mucho en el futuro", añadió.

El flamante fichaje del Liverpool, para el que será "un sueño" enfrentarse a Cristiano Ronaldo, se siente muy arropado en la selección española: "Son gente muy sencilla que me ha ayudado mucho desde el primer momento. Desde fuera se ve grande, pero es una familia que integra rápido a la gente. En las últimas semanas me han ayudado y aconsejado mucho. Estoy agradecido con todos".