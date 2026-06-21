SELECCIÓN
Máximos goleadores históricos de España: Oyarzabal supera a Butragueño y Lamine Yamal sigue sumando
Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...
Mikel Oyarzabal sigue haciendo historia con la Selección Española. El delantero no parece tener límite cuando se viste la camiseta del combinado nacional, con quien saca a relucir su faceta más goleadora desde hace tiempo. En esta ocasión, el ariete volvió a aparecer en un gran escenario con un doblete ante Arabia Saudí en el Mundial que lo catapulta en la tabla de goleadores históricos de la Selección.
Con esos dos tantos, Oyarzabal alcanza los 27 goles con la camiseta de España e iguala a Fernando Morientes en la lista de máximos goleadores históricos de la Selección. El atacante donostiarra, cada vez más asentado como referencia ofensiva para Luis de la Fuente, se queda ya a solo dos goles de Fernando Hierro y a ocho de Silva para entrar entre los cinco máximos goleadores.
Oyarzabal se pone octavo y podría seguir escalando posiciones en el ranking en este Mundial. Ya había entrado en el Top-10 hace unos meses, cuando su doblete ante Serbia le permitió superar a nombres como Alfredo di Stéfano, Ferran Torres y Sergio Ramos. Ahora, con su nuevo doblete ante Arabia Saudí, da otro salto en los libros de historia de La Roja.
Otro de los protagonistas del partido fue Lamine Yamal, que anotó su séptimo gol con la Selección con apenas 18 años de edad. El de Rocafonda se estrenó en una Copa del Mundo con España y vuelve a hacer historia como uno de los goleadores más jóvenes de la historia de los Mundiales.
Ranking de máximos goleadores de España de su historia
- David Villa — 59 goles
- Raúl — 44 goles
- Fernando Torres — 38 goles
- Álvaro Morata — 37 goles
- David Silva — 35 goles
- Fernando Hierro — 29 goles
- Fernando Morientes — 27 goles
- Mikel Oyarzabal — 27 goles
- Emilio Butragueño — 26 goles
- Ferran Torres — 24 goles
- Alfredo di Stéfano — 23 goles
- Sergio Ramos — 23 goles
- Julio Salinas — 22 goles
- Míchel — 21 goles
- Telmo Zarra — 20 goles
- Isidro Lángara — 17 goles
- Pedro — 17 goles
- Luis Regueiro — 16 goles
- Pirri — 16 goles
- Xabi Alonso — 16 goles
En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.
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