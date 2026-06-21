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Máximos goleadores históricos de España: Oyarzabal supera a Butragueño y Lamine Yamal sigue sumando

Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...

Mikel Oyarzabal, protagonista y goleador con España

Mikel Oyarzabal, protagonista y goleador con España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Mikel Oyarzabal sigue haciendo historia con la Selección Española. El delantero no parece tener límite cuando se viste la camiseta del combinado nacional, con quien saca a relucir su faceta más goleadora desde hace tiempo. En esta ocasión, el ariete volvió a aparecer en un gran escenario con un doblete ante Arabia Saudí en el Mundial que lo catapulta en la tabla de goleadores históricos de la Selección.

Con esos dos tantos, Oyarzabal alcanza los 27 goles con la camiseta de España e iguala a Fernando Morientes en la lista de máximos goleadores históricos de la Selección. El atacante donostiarra, cada vez más asentado como referencia ofensiva para Luis de la Fuente, se queda ya a solo dos goles de Fernando Hierro y a ocho de Silva para entrar entre los cinco máximos goleadores.

Oyarzabal celebrando uno de sus goles ante Arabia Saudí

Oyarzabal celebrando uno de sus goles ante Arabia Saudí / EFE

Oyarzabal se pone octavo y podría seguir escalando posiciones en el ranking en este Mundial. Ya había entrado en el Top-10 hace unos meses, cuando su doblete ante Serbia le permitió superar a nombres como Alfredo di Stéfano, Ferran Torres y Sergio Ramos. Ahora, con su nuevo doblete ante Arabia Saudí, da otro salto en los libros de historia de La Roja.

Otro de los protagonistas del partido fue Lamine Yamal, que anotó su séptimo gol con la Selección con apenas 18 años de edad. El de Rocafonda se estrenó en una Copa del Mundo con España y vuelve a hacer historia como uno de los goleadores más jóvenes de la historia de los Mundiales.

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Ranking de máximos goleadores de España de su historia

  1. David Villa — 59 goles
  2. Raúl — 44 goles
  3. Fernando Torres — 38 goles
  4. Álvaro Morata — 37 goles
  5. David Silva — 35 goles
  6. Fernando Hierro — 29 goles
  7. Fernando Morientes — 27 goles
  8. Mikel Oyarzabal — 27 goles
  9. Emilio Butragueño — 26 goles
  10. Ferran Torres — 24 goles
  11. Alfredo di Stéfano — 23 goles
  12. Sergio Ramos — 23 goles
  13. Julio Salinas — 22 goles
  14. Míchel — 21 goles
  15. Telmo Zarra — 20 goles
  16. Isidro Lángara — 17 goles
  17. Pedro — 17 goles
  18. Luis Regueiro — 16 goles
  19. Pirri — 16 goles
  20. Xabi Alonso — 16 goles

En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.

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