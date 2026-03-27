Máximos goleadores históricos de España: Oyarzabal supera a Di Stéfano y Sergio Ramos

Mikel Oyarzabal acaba de entrar en los libros de historia de la Selección Española. El delantero, que anotó el tanto ganador de la cuarta Eurocopa de La Roja en 2024, entra de lleno con su doblete en el Top-10 de máximos goleadores históricos de la Selección, una lista que sigue encabezando David Villa con 59 tantos.

El ariete de la Real Sociedad volvió a ser titular en la punta de lanza para Luis de la Fuente. El técnico riojano confía plenamente en las capacidades del delantero donostiarra, que se postula como '9' titular de la Selección Española de cara al Mundial de este verano. Lo demuestra con goles, pero también con jugadas y asociaciones que hacen mejorar a su equipo cada vez que salta al terreno de juego.

Oyarzábal es el 9 indiscutible de España / Sefutbol

El delantero, con su espectacular doblete contra Serbia en La Cerámica, suma 24 goles en su casillero personal como jugador de España. Salta hasta la novena posición del ranking superando a jugadores como Sergio Ramos (23), Ferran Torres (23) o Alfredo di Stéfano (23). Por delante aparece Emilio Butragueño (26), Fernando Morientes (27) y hasta seis jugadores más que han entrado como el donostiarra en los libros de historia de la Selección.

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

David Villa — 59 goles Raúl — 44 goles Fernando Torres — 38 goles Álvaro Morata — 37 goles David Silva — 35 goles Fernando Hierro — 29 goles Fernando Morientes — 27 goles Emilio Butragueño — 26 goles Mikel Oyarzabal — 24 goles Alfredo di Stéfano — 23 goles Ferran Torres — 23 goles Sergio Ramos — 23 goles Julio Salinas — 22 goles Míchel — 21 goles Telmo Zarra — 20 goles Pedro — 17 goles Isidro Lángara — 16 goles Luis Regueiro — 16 goles Pirri — 16 goles Xabi Alonso — 16 goles

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