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Selección

Máximos goleadores históricos de España: Oyarzabal supera a Di Stéfano y Sergio Ramos

Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl y Álvaro Morata

Mikel Oyarzabal, protagonista y goleador con España

Mikel Oyarzabal, protagonista y goleador con España / @SEFutbol

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Mikel Oyarzabal acaba de entrar en los libros de historia de la Selección Española. El delantero, que anotó el tanto ganador de la cuarta Eurocopa de La Roja en 2024, entra de lleno con su doblete en el Top-10 de máximos goleadores históricos de la Selección, una lista que sigue encabezando David Villa con 59 tantos.

El ariete de la Real Sociedad volvió a ser titular en la punta de lanza para Luis de la Fuente. El técnico riojano confía plenamente en las capacidades del delantero donostiarra, que se postula como '9' titular de la Selección Española de cara al Mundial de este verano. Lo demuestra con goles, pero también con jugadas y asociaciones que hacen mejorar a su equipo cada vez que salta al terreno de juego.

Oyarzábal es el 9 indiscutible de España

Oyarzábal es el 9 indiscutible de España / Sefutbol

El delantero, con su espectacular doblete contra Serbia en La Cerámica, suma 24 goles en su casillero personal como jugador de España. Salta hasta la novena posición del ranking superando a jugadores como Sergio Ramos (23), Ferran Torres (23) o Alfredo di Stéfano (23). Por delante aparece Emilio Butragueño (26), Fernando Morientes (27) y hasta seis jugadores más que han entrado como el donostiarra en los libros de historia de la Selección.

Noticias relacionadas y más

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

  1. David Villa — 59 goles
  2. Raúl — 44 goles
  3. Fernando Torres — 38 goles
  4. Álvaro Morata — 37 goles
  5. David Silva — 35 goles
  6. Fernando Hierro — 29 goles
  7. Fernando Morientes — 27 goles
  8. Emilio Butragueño — 26 goles
  9. Mikel Oyarzabal — 24 goles
  10. Alfredo di Stéfano — 23 goles
  11. Ferran Torres — 23 goles
  12. Sergio Ramos — 23 goles
  13. Julio Salinas — 22 goles
  14. Míchel — 21 goles
  15. Telmo Zarra — 20 goles
  16. Pedro — 17 goles
  17. Isidro Lángara — 16 goles
  18. Luis Regueiro — 16 goles
  19. Pirri — 16 goles
  20. Xabi Alonso — 16 goles

En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.

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