Selección
Máximos goleadores históricos de España: Oyarzabal supera a Di Stéfano y Sergio Ramos
Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl y Álvaro Morata
Mikel Oyarzabal acaba de entrar en los libros de historia de la Selección Española. El delantero, que anotó el tanto ganador de la cuarta Eurocopa de La Roja en 2024, entra de lleno con su doblete en el Top-10 de máximos goleadores históricos de la Selección, una lista que sigue encabezando David Villa con 59 tantos.
El ariete de la Real Sociedad volvió a ser titular en la punta de lanza para Luis de la Fuente. El técnico riojano confía plenamente en las capacidades del delantero donostiarra, que se postula como '9' titular de la Selección Española de cara al Mundial de este verano. Lo demuestra con goles, pero también con jugadas y asociaciones que hacen mejorar a su equipo cada vez que salta al terreno de juego.
El delantero, con su espectacular doblete contra Serbia en La Cerámica, suma 24 goles en su casillero personal como jugador de España. Salta hasta la novena posición del ranking superando a jugadores como Sergio Ramos (23), Ferran Torres (23) o Alfredo di Stéfano (23). Por delante aparece Emilio Butragueño (26), Fernando Morientes (27) y hasta seis jugadores más que han entrado como el donostiarra en los libros de historia de la Selección.
Ranking de máximos goleadores de España de su historia
- David Villa — 59 goles
- Raúl — 44 goles
- Fernando Torres — 38 goles
- Álvaro Morata — 37 goles
- David Silva — 35 goles
- Fernando Hierro — 29 goles
- Fernando Morientes — 27 goles
- Emilio Butragueño — 26 goles
- Mikel Oyarzabal — 24 goles
- Alfredo di Stéfano — 23 goles
- Ferran Torres — 23 goles
- Sergio Ramos — 23 goles
- Julio Salinas — 22 goles
- Míchel — 21 goles
- Telmo Zarra — 20 goles
- Pedro — 17 goles
- Isidro Lángara — 16 goles
- Luis Regueiro — 16 goles
- Pirri — 16 goles
- Xabi Alonso — 16 goles
En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.
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