SELECCIÓN
Máximos goleadores históricos de España: Mikel Merino vuelve a hacer historia
Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...
La Selección Española busca dar un nuevo paso adelante en el Mundial 2026. A pesar de dejar ciertas dudas en su juego durante toda la Copa del Mundo, el combinado español se ha plantado en cuartos de final demostrando un espíritu competitivo encomiable, algo que le ha permitido superar una ronda tras otra hasta llegar a las instancias finales del torneo.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente superó la fase de grupos sin demasiados problemas como primera de grupo. En dieciseisavos de final se encontró con Austria, una selección complicada en rondas eliminatorias que no tuvo ninguna opción contra el combinado español. Más complicado lo tuvo en octavos de final, donde apareció Portugal en uno de los duelos más igualado de toda la Copa del Mundo. Un gol en los minutos finales de Mikel Merino, nuevamente salvador del combinado español, selló el billete a cuartos de España.
El desempeño del combinado español hasta la fecha no se podría entender sin la aportación de Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal anotó el gol de la victoria contra Portugal y volvió a mojar contra Bélgica para darle el gol del triunfo al equipo español. Como sucedió en la Eurocopa con su histórico tanto en la prórroga contra Alemania, Mikel vuelve a hacer historia y marca por segunda ronda consecutiva el tanto de la victoria de España que lleva al equipo de Luis de la Fuente al Mundial.
A nivel histórico, Merino sube hasta la 29ª posición del ranking histórico de goleadores de España y empata con Luis Enrique y Dani Olmo.
Ranking de máximos goleadores de España de su historia
- David Villa — 59 goles
- Raúl — 44 goles
- Fernando Torres — 38 goles
- Álvaro Morata — 37 goles
- David Silva — 35 goles
- Fernando Hierro — 29 goles
- Mikel Oyarzabal — 29 goles
- Fernando Morientes — 27 goles
- Emilio Butragueño — 26 goles
- Ferran Torres — 24 goles
- Alfredo di Stéfano — 23 goles
- Sergio Ramos — 23 goles
- Julio Salinas — 22 goles
- Míchel — 21 goles
- Telmo Zarra — 20 goles
- Isidro Lángara — 17 goles
- Pedro — 17 goles
- Luis Regueiro — 16 goles
- Pirri — 16 goles
- Xabi Alonso — 16 goles
- Cesc Fàbregas — 15 goles
- Santi Cazorla — 15 goles
- Santillana — 15 goles
- Luis Suárez — 14 goles
- Andrés Iniesta — 13 goles
- Xavi Hernández — 13 goles
- Julen Guerrero — 13 goles
- Estanislao Basora — 13 goles
- Mikel Merino — 12 goles
- Dani Olmo — 12 goles
- Luis Enrique — 12 goles
- Joseba Etxeberria — 12 goles
- Isco — 12 goles
- Amancio — 11 goles
- Alfonso — 11 goles
- Ladislao Kubala — 11 goles
En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.
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