Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - BélgicaDónde ver España - BélgicaAdeyemiJulián ÁlvarezCuadro MundialPartidos Mundial hoyHorarios MotoGP SprintAlemania - España Final Europeo Sub-19Ranking ATPAlcarazFlorentino PérezJoel ParraMbappéHorario Djokovic SinnerClasificación Tour de FranciaMundial 2026 hoyMáximos goleadores MundialAleksander SekulicMcGregor Holloway horarioMercado Fichajes hoyKilian JornetHardrock 100Joan PradellsCuándo juega EspañaCuándo juega ArgentinaIreneMiguel IndurainCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin

SELECCIÓN

Máximos goleadores históricos de España: Mikel Merino vuelve a hacer historia

Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...

Mikel Merino, otra vez protagonista con España

Mikel Merino, otra vez protagonista con España

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Selección Española busca dar un nuevo paso adelante en el Mundial 2026. A pesar de dejar ciertas dudas en su juego durante toda la Copa del Mundo, el combinado español se ha plantado en cuartos de final demostrando un espíritu competitivo encomiable, algo que le ha permitido superar una ronda tras otra hasta llegar a las instancias finales del torneo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente superó la fase de grupos sin demasiados problemas como primera de grupo. En dieciseisavos de final se encontró con Austria, una selección complicada en rondas eliminatorias que no tuvo ninguna opción contra el combinado español. Más complicado lo tuvo en octavos de final, donde apareció Portugal en uno de los duelos más igualado de toda la Copa del Mundo. Un gol en los minutos finales de Mikel Merino, nuevamente salvador del combinado español, selló el billete a cuartos de España.

El desempeño del combinado español hasta la fecha no se podría entender sin la aportación de Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal anotó el gol de la victoria contra Portugal y volvió a mojar contra Bélgica para darle el gol del triunfo al equipo español. Como sucedió en la Eurocopa con su histórico tanto en la prórroga contra Alemania, Mikel vuelve a hacer historia y marca por segunda ronda consecutiva el tanto de la victoria de España que lleva al equipo de Luis de la Fuente al Mundial.

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino / CHRISTOPHER NEUNDORF

A nivel histórico, Merino sube hasta la 29ª posición del ranking histórico de goleadores de España y empata con Luis Enrique y Dani Olmo.

Noticias relacionadas

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

  1. David Villa — 59 goles
  2. Raúl — 44 goles
  3. Fernando Torres — 38 goles
  4. Álvaro Morata — 37 goles
  5. David Silva — 35 goles
  6. Fernando Hierro — 29 goles
  7. Mikel Oyarzabal — 29 goles
  8. Fernando Morientes — 27 goles
  9. Emilio Butragueño — 26 goles
  10. Ferran Torres — 24 goles
  11. Alfredo di Stéfano — 23 goles
  12. Sergio Ramos — 23 goles
  13. Julio Salinas — 22 goles
  14. Míchel — 21 goles
  15. Telmo Zarra — 20 goles
  16. Isidro Lángara — 17 goles
  17. Pedro — 17 goles
  18. Luis Regueiro — 16 goles
  19. Pirri — 16 goles
  20. Xabi Alonso — 16 goles
  21. Cesc Fàbregas — 15 goles
  22. Santi Cazorla — 15 goles
  23. Santillana — 15 goles
  24. Luis Suárez — 14 goles
  25. Andrés Iniesta — 13 goles
  26. Xavi Hernández — 13 goles
  27. Julen Guerrero — 13 goles
  28. Estanislao Basora — 13 goles
  29. Mikel Merino — 12 goles
  30. Dani Olmo — 12 goles
  31. Luis Enrique — 12 goles
  32. Joseba Etxeberria — 12 goles
  33. Isco — 12 goles
  34. Amancio — 11 goles
  35. Alfonso — 11 goles
  36. Ladislao Kubala — 11 goles

En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.

TEMAS

Añádenos en Google