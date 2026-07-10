Máximos goleadores históricos de España: Mikel Merino vuelve a hacer historia

La Selección Española busca dar un nuevo paso adelante en el Mundial 2026. A pesar de dejar ciertas dudas en su juego durante toda la Copa del Mundo, el combinado español se ha plantado en cuartos de final demostrando un espíritu competitivo encomiable, algo que le ha permitido superar una ronda tras otra hasta llegar a las instancias finales del torneo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente superó la fase de grupos sin demasiados problemas como primera de grupo. En dieciseisavos de final se encontró con Austria, una selección complicada en rondas eliminatorias que no tuvo ninguna opción contra el combinado español. Más complicado lo tuvo en octavos de final, donde apareció Portugal en uno de los duelos más igualado de toda la Copa del Mundo. Un gol en los minutos finales de Mikel Merino, nuevamente salvador del combinado español, selló el billete a cuartos de España.

El desempeño del combinado español hasta la fecha no se podría entender sin la aportación de Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal anotó el gol de la victoria contra Portugal y volvió a mojar contra Bélgica para darle el gol del triunfo al equipo español. Como sucedió en la Eurocopa con su histórico tanto en la prórroga contra Alemania, Mikel vuelve a hacer historia y marca por segunda ronda consecutiva el tanto de la victoria de España que lleva al equipo de Luis de la Fuente al Mundial.

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino / CHRISTOPHER NEUNDORF

A nivel histórico, Merino sube hasta la 29ª posición del ranking histórico de goleadores de España y empata con Luis Enrique y Dani Olmo.

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Ranking de máximos goleadores de España de su historia

David Villa — 59 goles Raúl — 44 goles Fernando Torres — 38 goles Álvaro Morata — 37 goles David Silva — 35 goles Fernando Hierro — 29 goles Mikel Oyarzabal — 29 goles Fernando Morientes — 27 goles Emilio Butragueño — 26 goles Ferran Torres — 24 goles Alfredo di Stéfano — 23 goles Sergio Ramos — 23 goles Julio Salinas — 22 goles Míchel — 21 goles Telmo Zarra — 20 goles Isidro Lángara — 17 goles Pedro — 17 goles Luis Regueiro — 16 goles Pirri — 16 goles Xabi Alonso — 16 goles Cesc Fàbregas — 15 goles Santi Cazorla — 15 goles Santillana — 15 goles Luis Suárez — 14 goles Andrés Iniesta — 13 goles Xavi Hernández — 13 goles Julen Guerrero — 13 goles Estanislao Basora — 13 goles Mikel Merino — 12 goles Dani Olmo — 12 goles Luis Enrique — 12 goles Joseba Etxeberria — 12 goles Isco — 12 goles Amancio — 11 goles Alfonso — 11 goles Ladislao Kubala — 11 goles

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