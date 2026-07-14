SELECCIÓN
Máximos goleadores de la historia de España: Oyarzabal supera a Hierro y ya tiene el top-5 a tiro
Consulta la lista de máximos goleadores históricos de la Selección Española, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...
El Mundial 2026 encara su recta final con la disputa de las semifinales, y España comienza a avanzar en firme hacia su segunda estrella. En la penúltima ronda, la selección española mide sus fuerzas con Francia, habitual en estas instancias del torneo y gran candidata a conquistar el título, pero el cruce ha empezado de la mejor manera posible.
No se antojaba un partido cómodo para los de Luis de la Fuente, pero la balanza comienza inclinándose considerablemente hacia su lado gracias a una pena máxima transformada por Mikel Oyarzabal. El ariete de la Real Sociedad, máximo goleador nacional en el torneo y especialista desde los once metros, aprovechó el penalti forzado por Lamine Yamal para adelantar a 'La Roja'.
Con su gol contra Francia, Oyarzabal supera el registro de Fernando Hierro y se sitúa sexto en el ranking de goleadores históricos con 30 tantos. El Top-5 queda a tocar, pues David Silva tiene 35 goles y parece inevitable que el delantero de la Real Sociedad termine superando al canario en algún momento de su carrera.
Ranking de máximos goleadores de España de su historia
- David Villa — 59 goles
- Raúl — 44 goles
- Fernando Torres — 38 goles
- Álvaro Morata — 37 goles
- David Silva — 35 goles
- Mikel Oyarzabal — 30 goles
- Fernando Hierro — 29 goles
- Fernando Morientes — 27 goles
- Emilio Butragueño — 26 goles
- Ferran Torres — 24 goles
- Alfredo di Stéfano — 23 goles
- Sergio Ramos — 23 goles
- Julio Salinas — 22 goles
- Míchel — 21 goles
- Telmo Zarra — 20 goles
- Isidro Lángara — 17 goles
- Pedro — 17 goles
- Luis Regueiro — 16 goles
- Pirri — 16 goles
- Xabi Alonso — 16 goles
En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.
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