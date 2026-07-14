Máximos goleadores de la historia de España: Oyarzabal supera a Hierro y ya tiene el top-5 a tiro

El Mundial 2026 encara su recta final con la disputa de las semifinales, y España comienza a avanzar en firme hacia su segunda estrella. En la penúltima ronda, la selección española mide sus fuerzas con Francia, habitual en estas instancias del torneo y gran candidata a conquistar el título, pero el cruce ha empezado de la mejor manera posible.

No se antojaba un partido cómodo para los de Luis de la Fuente, pero la balanza comienza inclinándose considerablemente hacia su lado gracias a una pena máxima transformada por Mikel Oyarzabal. El ariete de la Real Sociedad, máximo goleador nacional en el torneo y especialista desde los once metros, aprovechó el penalti forzado por Lamine Yamal para adelantar a 'La Roja'.

Con su gol contra Francia, Oyarzabal supera el registro de Fernando Hierro y se sitúa sexto en el ranking de goleadores históricos con 30 tantos. El Top-5 queda a tocar, pues David Silva tiene 35 goles y parece inevitable que el delantero de la Real Sociedad termine superando al canario en algún momento de su carrera.

Noticias relacionadas

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

David Villa — 59 goles Raúl — 44 goles Fernando Torres — 38 goles Álvaro Morata — 37 goles David Silva — 35 goles Mikel Oyarzabal — 30 goles Fernando Hierro — 29 goles Fernando Morientes — 27 goles Emilio Butragueño — 26 goles Ferran Torres — 24 goles Alfredo di Stéfano — 23 goles Sergio Ramos — 23 goles Julio Salinas — 22 goles Míchel — 21 goles Telmo Zarra — 20 goles Isidro Lángara — 17 goles Pedro — 17 goles Luis Regueiro — 16 goles Pirri — 16 goles Xabi Alonso — 16 goles

En SPORT les actualizamos la lista de máximos goleadores de la Selección Española tras cada partido, además de nuestra narración en directo, crónicas, las mejores declaraciones y la última hora de todos los encuentros de La Roja.