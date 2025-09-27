Marruecos - España: horario y dónde ver la fase de grupos del Mundial sub-20 gratis por TV y online

España se enfrenta a Marruecos este domingo 28 de septiembre en el primer partido de la fase de grupos del Mundial sub-20. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV, online y en directo desde España.

'La Rojita' aterriza en Chile con la firme voluntad de conseguir su segunda estrella. El primer paso en busca de este objetivo tendrá lugar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, dónde la selección española medirá sus fuerzas ante la siempre difícil Marruecos.

La expedición liderada por Paco Gallardo se presenta en el Mundial sub-20 con un elenco envidiable en el que destacan jugadores ya consolidados en la élite como Joel Roca, Pablo García o Adrián Liso, además de una promesa en ciernes Jan Virgili o el 'veterano' Iker Bravo.

Una vez saldado su debut ante los leones del Atlas, a España le esperan dos complicados enfrentamientos antre México y Brasil antes de dar por finalizada su andadura en la fase de grupos.

¿A qué hora juega España contra Marruecos en el Mundial sub-20?

El partido entre España y Marruecos, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial sub-20, se disputará este domingo 28 de septiembre a las 22:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Marruecos - España gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial sub-20 entre Marruecos y España se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

