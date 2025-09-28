En directo
SELECCIÓN
Marruecos - España, en directo: resultado y goles en vivo | Mundial sub-20
Sigue el minuto a minuto del partido entre Marruecos y España de la jornada inaugural del Mundial sub-20 de Chile
Xavier Zapater
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.39
Está mejor España en este tramo de partido. Su mejor momento hasta ahora. Nuevo robo de balón del combinado español, que pudo contraatacar, aunque el ataque acabó en nada.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.38
¡Fueeeraaaaaa! Lanzamiento directo de falta de Iker Bravo, que supera la barrera, pero no baja a tiempo y se marcha por encima del larguero de la portería de Benchaouch.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.37
¡Falta peligrosa para España! La recuperó arriba el combinado entrenado por Paco Gallardo y Khalifi derribó a Rayane por detrás en la frontal. Vio tarjeta amarilla el futbolista marroquí.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.36
Quiso desbordar por banda izquierda Joel Roca, pero, tras desbordar a su defensor, puso un envío muy forzado al punto de penalti. No encontró a ningún compañero.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.34
¡Arribaaaa Canales! Buena transición ofensiva de España que acaba con un pase de David Mella en la frontal, donde le pegó Canales con derecha, aunque su disparo se va alto.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.32
Paradón de Fran González en el uno contra uno ante Zahouani. La jugada, sin embargo, estaba anulada por fuera de juego.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.30
¡Fueeeraaa Rayane! Gran centro de Julio Díaz desde la izquierda, que logra cabecear Rayane en el punto de penalti, pero su testarazo se marcha por encima del travesaño. Gran conexión entre los futbolistas del Atlético de Madrid.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.28
Se quejaba David Mella de un golpe en la cara de Zahouani y no señala nada el colegiado. Recuerden que el lateral marroquí ha visto antes la cartulina amarilla.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.27
Dudó Fran González en salir en un saque de esquina y pudo cabecear la selección marroquí, pero el remate se marcha muy desviado.
MARRUECOS 0-0 ESPAÑA | MIN.25
España no está logrando tener continuidad en su juego. Los de Paco Gallardo, a pesar de tener una ocasión clarísima con el remate de Rayane, no están logrando tener el control del partido y ya acumulan varias pérdidas en zona comprometida.
