Marmoush, en el radar del Barça, el más afilado de Egipto en Cornellà

La actuación de Omar Marmoush ante la selección confirmó, con hechos, todo lo que se había anticipado en la previa. El delantero egipcio, uno de los grandes focos mediáticos antes del amistoso, respondió con una exhibición de recursos ofensivos que le situaron como el futbolista más incisivo de Egipto.

Ya en la previa, el seleccionador Hossam Hassan había puesto el foco sobre su delantero. “Se merece algún día jugar en la Liga española”, afirmó, antes de profundizar en su evolución: “Todo el mundo lo conoce, cada año la aprovecha, mejora, se desarrolla en sus habilidades. Creo que tiene todo el camino delante de él para ser una estrella como Salah”. Un respaldo público que no hacía sino reforzar la creciente expectativa en torno a un jugador que, en su club, el Manchester City, convive a la sombra de Erling Haaland.

Salah y Marmoush, en la pancarta / VALENTÍ ENRICH

Una amenaza constante

Sobre el césped del RCDE Stadium, Marmoush trasladó esas palabras al juego. Fue el principal argumento ofensivo de Egipto, especialmente en situaciones de transición, donde su velocidad y lectura del espacio marcaron diferencias. Su movilidad constante sin balón desajustó por momentos a la defensa española, mientras que su tendencia a atacar en vertical dio sentido a cada recuperación de su equipo.

La acción más clara del primer tiempo llevó su firma. Fiel a su estilo, se generó espacio fuera del área y armó un disparo cruzado, seco y preciso, que se estrelló contra el poste. Unai Simón, batido en la trayectoria, no habría tenido margen de intervención de haber encontrado portería. Fue un aviso serio, el reflejo de un delantero capaz de convertir cualquier situación en una ocasión de gol.

Más allá de esa jugada, su actuación dejó una sensación clara: Egipto encontró en Marmoush su mejor vía de amenaza. Su golpeo, peligroso desde distintas zonas, y su capacidad para sostener ataques en inferioridad numérica le consolidan como un perfil cada vez más cotizado. No es casualidad que su nombre haya sido vinculado a clubes como el Barça.

En Cornellà, Marmoush volvió a demostrar el nivel que lo llevó al City por 70 millones. Su rendimiento ante un rival de máxima exigencia refuerza la idea apuntada por su seleccionador: el delantero egipcio parece preparado para ser decisivo en cuqlauier equipo grande.