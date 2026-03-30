Marmoush, objetivo del Barça, "será una estrella del fútbol como Salah"

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, habló en rueda de prensa,sobre el partido amistoso ante Espanya de este martes en Cornellà. Uno de los nombres que, sin embargo, más sonó fue el de Omar Marmoush, el futbolista del Manchester City, que es la estrella de Egipto ante la ausencia del lesionado Mohamed Salah y que es uno de los objetivos del FC Barcelona para la próxima temporada.

Hassan primero habló del encuentro y comentó que "estamos felices de estar en España, uno de los mejores países que juegan a fútbol y es un honor enfrentarsnos al primer clasificado del ranking FIFA. Queremos estar bien preparados después de este gran partido ante España. En el Mundial nos enfrentamos a todos los niveles y es una buena experienica. Deseamos que la reputación del fútbol egipcio sea buena".

El técnico de Egipto destacó el valor del 0-4 conseguido ante Arabia Saudí, rival de España en la Copa del Mundo en el último amistoso y de la Roja dijo que "es un equipo favorito para ganar el título, el objetivo de estar aquí es para aprender y afrontar todo tipo de circunstancias. Jugar contra las fuertes te da experiencia. Hemos ganando siete veces la Copa de África y queremos mantener esta buena imagen".

Hassan es consciente de que "es un riesgo" hacer pruebas ante la Roja, pero que "no tenemos miedo, podíamos no jugar el partido por las circunstancias que sabéis (conflcito bélico), pero hemos querido jugarlos. Será complicado, aunque estamos con mucho ánimo y que lo aprovechemos al máximo".

De Luis de la Fuente dijo que "es un entrenador del máximo nivel, igual que su staff técnico" y volvió a insistir en que "tenemos nuestro peso con Egipto, jugamos el cuarto Mundial, y nos enfrentamos a Holanda en 1990 sacando un resultado positivo. Ahora nos medimos a España y un técnico que no ha perdido en mucho tiempo, pero todo es posible. Si empatamos o ganamos, será un plus para nosotros. Somos ambiciosos".

En cuanto a Omar Marmoush, Hassan dijo que "todo el mundo lo conoce, cada año la aprovecha, mejora, se desarrolla en sus habilidades. Creo que tiene todo el camino delante de él para ser una estrella como Salah. Tiene velocidad, habilidades, ya lo han visto, supongo en la Premier... encontraréis a muy buenos jugadores con Egipto que dan buena imagen. Omar puede jugar algún día en la Liga española y se lo merece".

De España definió que "juegan un buen fútbol colectivo, Lamine Yamal creo que es de los mejores del mundo, Rodri, igualmente del City. Tienen jugadores jóvenes como Pedri, igualmente. Todos tienen mucha importancia y un gran futuro. Su media de edad es muy ventajosa".