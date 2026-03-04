Mariona alcanza los cien partidos y se une a las “dinosaurias” de la Roja

Mariona Caldentey vivió en Castalia una noche que quedará marcada en su carrera. La balear alcanzó ante Islandia los cien partidos con la selección española, una cifra reservada hasta ahora a muy pocas futbolistas. Lo hizo además en el estreno del camino hacia el Mundial de Brasil 2027 y siendo, una vez más, protagonista sobre el césped: titular, asistente en el segundo gol de Claudia Pina con un pase largo delicioso y faro del juego de la campeona del mundo.

La jugadora de Felanitx, que debutó con la absoluta el 1 de marzo de 2017 ante Japón en la Copa Algarve, se convirtió en la cuarta internacional española en alcanzar el centenar de partidos. Por delante solo hay tres nombres que han marcado una época en la selección: Alexia Putellas (142 internacionalidades), Irene Paredes (125) y Jenni Hermoso (125). Entre ellas mismas se llaman con humor “las dinosaurias”, las supervivientes de una generación que cambió la historia del fútbol español. Desde este martes, Mariona también forma parte de ese selecto club.

Su trayectoria con la Roja explica por qué. En casi una década ha estado presente en todas las grandes citas: la Eurocopa de 2017, el Mundial de Francia 2019, la Euro de 2022, el histórico Mundial conquistado en Sídney en 2023, las Nations League (2024 y 2025), los Juegos de París y la Euro de 2025, donde España consiguió la plata. En Australia firmó uno de los momentos más recordados al asistir a Olga Carmona en el gol de la final ante Inglaterra. En total, suma ya 31 goles y una ristra de actuaciones decisivas, siempre desde esa mezcla de talento, inteligencia y trabajo silencioso que la define.

Alexia le entrega el brazalete de capitana a Mariona / Andreu Esteban

Manteada

Castalia quiso reconocerlo. Tras el pitido final, Mariona recibió una camiseta conmemorativa de manos del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y fue manteada por sus compañeras sobre el césped. Un gesto que habla de lo que representa dentro del vestuario. “Es mucho más que una compañera, es una amiga y ya es una leyenda”, resumió Laia Codina en la zona mixta.

A punto de cumplir 30 años, Mariona entra así en la historia de la selección. Una de aquellas (ya) leyendas que hoy sostienen a la campeona del mundo. Desde ahora, también una centenaria. Y la cifra seguirá creciendo. Mariona continúa siendo una pieza clave en la selección, ahora incluso más cerca de la base del juego, desde donde marca el tempo y conecta a un equipo que sigue escribiendo historia