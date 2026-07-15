Mariano Rajoy rompe su silencio tras sus palabras sobre Francia

Tras el incidente generado con las autoridades y la sociedad civil francesas por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en los días previos para partido de semifinales del Mundial 2026, el político gallego se pronunció por primera vez, ahora tras la disputa del encuentro en el que España se impuso al combinado galo por 0-2, y lo hizo nuevamente a través de un artículo de opinión.

Rajoy agradeció a "las autoridades" la atención prestada a sus palabras durante el Mundial, sin embargo, les recriminó que "tantos esfuerzos dedicados a glosar" sus virtudes les hayan "distraído de otras cuestiones", a raíz de su artículo de opinión que provocó una enorme contestación en España y Francia.

En un artículo publicado esta pasada noche del martes al miércoles en el diario digital El Debate y recogido por EFE, Rajoy añadió que "son estas -cuestiones- las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades".

"Nada de esto son minucias. Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo. Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso", añadió.

En este artículo, el expresidente también tuvo palabras para la selección francesa, de la que expresó que era "la favorita de todos: del fútbol en general... apostaban por Francia y no lo hacían sin razones".

"Francia es un excelente equipo, con una delantera extraordinaria. Lo sabíamos y lo han vuelto a demostrar en este Mundial", agregó. Rajoy, además, tuvo palabras para la selección española, de la que destacó el "sobresaliente" papel que está desempeñando en el Mundial.

"Por segunda vez en la historia de los Mundiales alcanzaron la final. Ya lo hicimos en 2010 en Sudáfrica. Ganamos. Volvemos en 2026 en Estados Unidos. Esto no se lo regaló nadie a la selección", incidió.

Sobre el rival en la final, que saldrá del partido que se disputará este miércoles entre Argentina e Inglaterra, Rajoy manifestó: "¿Cuál nos gusta más? A mí, ninguno. Además, mis preferencias son irrelevantes, así que no vamos a perder el tiempo. Jugaremos contra el que gane. Será difícil, como siempre, para nosotros y para cualquiera de ellos".

Estas declaraciones, recogidas en un artículo de opinión titulado "Hay que tener buen humor", se producen después de que antes de la semifinal disputada este martes asegurase que Francia tiene "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses", lo que generó un aluvión de reacciones.