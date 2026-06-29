Marcos Llorente: "Sería un error pensar más allá de Austria"

España entra en la fase decisiva del Mundial y ya solo piensa en Austria. En la previa del duelo de dieciseisavos de final, que se disputará este jueves a las 21:00 horas, Marcos Llorente ha comparecido ante los medios desde la concentración de la selección en Chattanooga.

El jugador del Atlético de Madrid ha repasado la actualidad de La Roja antes del primer partido a vida o muerte del torneo. El lateral derecho ha hablado sobre el estado de Nico Williams, su conexión con Lamine Yamal y ha dejado claro que en el vestuario nadie piensa más allá del choque frente a Austria.

Ferrán Torres, Marcos Llorente y Dani Olmo, durante un entrenamiento de la Selección Española / Ángel Martínez RFEF / EFE

"Solo pensamos en Austria"

Llorente quiso cortar cualquier debate sobre el posible camino de España en el Mundial y dejó claro que el vestuario solo tiene un objetivo en mente: "Hay que ir paso a paso. Sería un error pensar en quién puede pasar. Lo importante es Austria y, cuando pase el partido, ya pensaremos en lo siguiente."

Uno de los nombres propios de la actualidad de la selección es Nico Williams, que continúa recuperándose de las molestias sufridas ante Uruguay. El rojiblanco habló sobre la reciente publicación de su compañero y reconoció que ha pasado momentos complicados: "Yo creo que muchas veces son las redes sociales. Lees unas palabras y no sabes cómo se siente una persona. Ha sido un año muy difícil para él, pero es parte de nuestro trabajo. Está mucho mejor, aunque le duela no poder ayudar. Le estamos apoyando entre todos."

Llorente aseguró que el grupo llega en buenas condiciones al primer cruce eliminatorio pese al enorme desgaste físico del último encuentro. "Cada partido es un mundo. El último fue muy intenso y supimos aguantar ese tirón. El objetivo de clasificarnos ya está cumplido y ahora toca pensar solo en Austria."

También destacó el peso de Pedri dentro del equipo: "Es un grandísimo futbolista. Nos ayuda juegue donde juegue."

La Selección Española celebrando el gol contra Uruguay / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Su conexión con Lamine Yamal

El lateral explicó cómo está creciendo su entendimiento con Lamine Yamal en el costado derecho: "Nos vamos conociendo poco a poco. A veces es mejor darle el balón y esperar a que se la juegue en el uno contra uno. Vemos vídeos, hablamos mucho e incluso durante los partidos intentamos comunicarnos para ayudarle a sacar su mejor versión."

Preguntado por los candidatos al título, Llorente evitó mojarse: "No he visto demasiado el Mundial, pero Francia, Portugal y muchas selecciones tienen muchísimo nivel. Hoy cualquiera te puede complicar las cosas."

Sobre su competencia con Pedro Porro también fue claro: "Hemos venido 26 jugadores y todos tenemos que estar preparados. Juegues o no juegues, hay que apoyar al equipo y dar el cien por cien cuando llegue tu momento."

Por último, Llorente insistió en que el éxito de España dependerá del grupo por encima de las individualidades: "Las estrellas son importantes, pero sin el colectivo no se gana. Cada vez el fútbol depende más del equipo que de un solo jugador".