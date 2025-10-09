Marcos Llorente: "La selección no me quita el sueño"

Marcos Llorente ha dejado bien claro que es un tipo “muy feliz”. Indiscutible para Diego Pablo Simeone, el jugador del Atlético de Madrid -que destaca por su despliegue físico y su polivalencia- recibió la llamada de Luis de la Fuente para volver con la selección española.

Para celebrar su buen momento, tanto personal como profesional, el lateral derecho colchonero no dudó en abrir una buena botella de vino junto a su pareja, Paddy Noarbe. De hecho, una muy exclusiva: un Domaine de la Romanée-Conti (DRC) de la añada de 1995 que, según los expertos, está valorado en más de 20.000 euros.

Ahora concentrado con la selección española para enfrentarse a Georgia y Bulgaria en los duelos de clasificación para el Mundial de 2026, Marcos Llorente habló de distintos temas en 'El Partidazo de COPE', reconociendo, entre otras cosas, que no esperaba la llamada del seleccionador y que la selección no “le quita el sueño”.

La selección no es algo que me preocupe, que me quite el sueño Marcos Llorente — Jugador del Atlético de Madrid

"Quizás de joven no hubiese dicho esta frase, pero ahora de mayor me da igual lo que piense la gente. La selección no es algo que me preocupe, que me quite el sueño. Está claro que es un privilegio venir aquí y cada vez que recibes esa llamada es una ilusión y una motivación. Quiere decir que estás haciendo las cosas bien, pero yo soy igual de feliz viniendo aquí que sin venir", explicó Marcos Llorente sobre unas declaraciones recientes sobre la convocatoria.

"Quizás un pelín más, pero bueno, lo hablo con compañeros. Que yo me considero un tío feliz y creo que lo verdaderamente importante es el club, que es el día a día. Y sí te pone feliz la llamada de la selección, obviamente, pero creo que si luego hago un cómputo global o general, soy igual de feliz viniendo que no. No me resta en mi vida el no venir, respondió al ser repreguntado sobre la ilusión que le puede generar estar en el combinado español.

🎙️ @marcosllorente, sobre su presencia a la @SEFutbol, en @partidazocope



❌ "No es algo que me quite el sueño"



🫣 "Soy igual de feliz viniendo aquí que sin venir"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ftH1g4DXR6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2025

"La llamada me ha sorprendido, sí, obviamente. Es que ni lo pensaba, si te soy sincero. Pensaba no volver venir, obviamente. No sé si he cambiado mucho, pero no tengo rencor a nadie, no tengo rabia. Soy un tío muy feliz y entiendo todo tipo de situaciones. Entiendo que él es un entrenador, que hay infinitos jugadores en España con una calidad tremenda", finalizó.

Vinicius Junior of Real Madrid CF and Marcos Llorente of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 27, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Preguntado por las opciones que tiene el Atlético de Madrid de ganar LaLiga, Marcos Llorente aseguró que tienen "un 33,3 por ciento de opciones", es decir, las mismas que Barcelona y Real Madrid. "Es más bonito ganar un derbi que al Barça", reconoció.