Marcos Llorente se lleva todo su 'kit' al Mundial: "El que venga a limpiar al día siguiente debe flipar porque cambio hasta las bombillas"

Marcos Llorente es un jugador diferente. El lateral de la selección española jugará su segundo Mundial. Será este lunes cuando el conjunto de Luis de la Fuente se estrene en el mayor torneo internacional, el primer partido, frente a Cabo Verde.

Llorente siempre habla sin tapujos, con libertad y sinceridad sobre asuntos extradeportivos sin importarle lo más mínimo que se pueda ser calificado de extravagante. Para él, todo lo que hace parte de la más absoluta normalidad. Y como todos nos imaginábamos, se ha llevado todo lo que ha podido a las concentraciones de la selección española.

Llorente, fiel a sus costumbres

El futbolista de Atlético de Madrid ha defendido siempre la idea de que, para él, lo artificial está en todas partes, incluso en algo tan cotidiano como la iluminación de una entrevista. Cuando le preguntan qué considera artificial, Llorente señala directamente el foco que tiene delante: "Pues la luz que me tienes puesta aquí, por ejemplo."

No dice que le moleste, pero sí explica que necesita ponerse gafas especiales para compensarla. Según él, el problema no es un momento puntual, sino vivir expuesto a este tipo de luz constantemente.

"Me he traído de todo: cafetera y café, tetera, las bombillas rojas, las gafas, una lamparilla pequeña roja...", decía en una entrevista con Radioestadio Noche.

El lateral también es un gran fan del café de especialidad, como Borja Iglesias, una parte imprescindible en su vida cuotidiana para llevar una vida sana y completa.

El estilo de vida de Marcos Llorente / SPORT

Se la lleva al hotel

"El que venga a limpiar al día siguiente debe flipar, porque cambio todo, todas las bombillas... lo llevo aunque sea para un día, es mi vida", confesaba entre risas.

Desde el momento en que se vinculó con esta idea, Llorente ha apoyado y promocionado productos como las lámparas de luz infrarroja y las gafas con cristales amarillos y rojos para uso en interiores, con la idea de mejorar la salud.

Marcos Llorente. / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, puso fin a la colaboración con Aureo Lightsyle: él mismo ha decidido dar por terminado el acuerdo y así lo ha comunicado públicamente a través de sus redes sociales.

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La luz roja la podría compartir con jugadores como Marc Pubill, que también adoptó la tendencia de la luz roja en su domicilio en Madrid. Veremos si les da suerte durante el Mundial.