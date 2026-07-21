Marcos Llorente enciende las redes con un mensaje de unidad tras el triunfo mundialista

Marcos Llorente, uno de los jugadores más seguidos de la Selección en redes sociales, volvió a captar la atención nacional con un mensaje cargado de emoción y significado. Tras las celebraciones por el segundo Mundial de la historia de España, el futbolista publicó una reflexión en la que defendió que vivimos en "el mejor país del mundo" y lamentó la división política que, según él, marca la actualidad del país.

En su texto, Llorente criticó una época en la que "parece que hacen todo lo posible por dividirnos, enfrentarnos y mantenernos discutiendo por cualquier cosa", reivindicando el papel del fútbol como elemento capaz de unir a la sociedad. Para el jugador, once personas corriendo detrás de un balón han recordado a España quién es y qué puede llegar a ser cuando se mantiene unida.

El poder del fútbol para unir a un país

El mensaje del centrocampista conecta con una sensación compartida por millones de aficionados: durante semanas, las etiquetas, las ideologías y las peleas desaparecieron. España volvió a experimentar la fuerza de un sentimiento común, como ya ocurrió hace 16 años, y las calles de Madrid, y del resto del país, se llenaron de una euforia que trascendió lo deportivo.

Llorente lo resumió con contundencia: "Solo ha quedado un país unido, celebrando, sufriendo y emocionándose junto". Una tregua social que muchos desean prolongar más allá del campeonato.

Texto de la última publicación de Instagram de Marcos Llorente / Archivo

El futbolista culminó su publicación con una explosión de entusiasmo: "SOMOS EL PUTO MEJOR PAÍS DEL MUNDOOOOO. VIVA ESPAÑA". Un cierre que ha sido celebrado por miles de seguidores y por numerosos compañeros de selección, que respondieron con mensajes de cariño y complicidad. Marc Cucurella escribió "Amen", Ferran Torres añadió un "TE QUIEROOOOOOO", mientras que Álex Baena y Alejandro Grimaldo también se sumaron a la ola de apoyo.

Celebración, descanso y regreso a la rutina

Llorente disfrutó intensamente de la fiesta por las calles de Madrid, siempre acompañado de su bandera del Atlético y de sus inseparables Pubill, Baena y Ferran Torres. Tras semanas de concentración en Norteamérica y una celebración histórica, el jugador afronta ahora tres semanas de vacaciones antes de reincorporarse a Majadahonda el 10 de agosto, fecha marcada para el inicio de la pretemporada del Atlético de Madrid.

La victoria en el Mundial 2026 ha dejado una imagen poderosa: un país unido por un sentimiento compartido. Y Llorente, con su mensaje, ha puesto palabras a esa emoción colectiva que muchos no quieren dejar atrás.