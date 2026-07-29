Marc Cucurella: "Mi madre me dejó el pelo tan largo para distinguirme en el campo, porque se distraía. Me lo dejé así en alevines y ya se ha quedado, va con mi personalidad"

Cucurella es uno de los hombres del momento. El lateral de la selección española cumplió su sueño de ser campeón del mundo y hace unas semanas hizo oficial su cambio de equipo. Cucurella jugará en el Real Madrid la temporada que viene, un cambio de aires que, tanto él como su familia, lo necesitaban.

El lateral, de los mejores del mercado, quería volver a España, para recuperar una parte de su vida que le facilitará las cosas, como el cuidado de su hijo. Era una de las peticiones de José Mourinho, que también empezará de cero en el Real Madrid. Tras ganar el Mundial, Cucurella tenía una cosa pendiente. Esta vez no era teñirse de rojo su pelo, como hizo con la Eurocopa, sino tatuarse.

Dicho y hecho. Esta mañana, ha acudido junto al creador de contenido 'CeciArmy' y otro amigo a 'Ganga Tattoo Academy', uno de los mejores tatuadores del sector, de Joaquín Ganga. Cucurella se ha decantado por el reconocido tatuador español nacido en El Palmar, Murcia, y afincado en Los Ángeles.

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez, juntos tras ganar el Mundial. / Sport.es

Al ser un dibujo complejo, como la cara exacta del seleccionador español, Cucurella ha asegurado el tiro y se ha plasmado a la altura del hombro, arriba del bíceps izquierdo, el dibujo de Luis de la Fuente con el logo del Mundial debajo. Una especie de caricatura, con corbata y la Copa del Mundo en la mano.

Cucurella se ha tatuado en su casa y ha publicado una imagen en sus redes sociales en la que aparece junto a un tatuador acompañado del mensaje: "Las promesas se cumplen" Sin embargo, el internacional español aparece con una parte del brazo pixelada, dando a entender que ahí luce el nuevo tatuaje y cuando esté listo lo desvelará.

El pelo no se toca

Marc Cucurella ha vuelto a demostrar que las promesas, en su caso, van en serio. Ya en 2024, antes de la Eurocopa, prometió teñirse el pelo de rojo si España se proclamaba campeona del torneo continental. Aquella apuesta también terminó haciéndose realidad después del éxito de la selección.

Pero el lateral de la selección española ha explicado que detrás de ese peinado existe una historia familiar con mucho significado. El internacional español explicó hace un tiempo que todo se debe a una decisión que tomó su madre cuando era pequeño: "El pelo me lo dejó tan largo mi madre para distinguirme en el campo", decía en una entrevista concedida a la Voz de Galicia.

Cucurella, teñido de rojo / Sport.es

Una seña de identidad para su familia

Lejos de una cuestión estética, el lateral explicó que su madre quería localizarlo fácilmente desde la grada durante los partidos de fútbol base. Aquella idea terminó convirtiéndose, sin buscarlo, en una marca personal que lo ha acompañado durante toda su carrera, desde la cantera hasta convertirse en campeón del mundo con la selección española. "Ya me lo dejo así, pero no me ha ido tan mal", decía entre risas.

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Con el paso de los años, Cucurella nunca ha renunciado a su estilo. Su cabello rizado es ya uno de los rasgos más reconocibles del mundo del fútbol y forma parte de la personalidad que transmite tanto dentro como fuera del terreno de juego.