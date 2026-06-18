Marc Cucurella: "He notado muy cambiado a Lamine Yamal"

Marc Cucurella asegura que su fichaje por el Real Madrid se fraguó casi de un día para otro pese al interés de otros clubes y que no necesitó demasiado tiempo para tomar su decisión. "Sí, totalmente. Creo que en un día y medio o dos se hizo todo. Por mí mucho mejor, mucho más rápido, sin dolores de cabeza". En una entrevista concedida a 'El Mundo' en el día de descanso tras el debut de España frente a Cabo Verde (0-0) que aguó las ilusiones en torno a la Roja, Marc no habló únicamente de la resaca mundialista, sino también de su fichaje por el club merengue, anunciado en las vísperas del estreno de la selección y que fue una 'operación relámpago', según explicó.

Cucurella afirma que manejó diferentes opciones, "pero cuando llegó la del Madrid no me lo pensé, creo que es una oportunidad única. Al final jugar para el Real Madrid es un honor y no muchos jugadores lo pueden decir, así que no tuve ninguna duda. Creo que tanto yo como mi entorno, mi familia, lo teníamos claro, que es una oportunidad que no podíamos rechazar y muy contento de la decisión que hemos tomado".

Cucurella explicó el porqué de su fichaje por el Real Madrid pese a ser un futbolista formado en La Masía del Barça. "La vida tiene diferentes etapas. En este caso, me ha tocado tomar una decisión importante y no tengo ninguna duda, creo que es un gran paso para mí. Cuando eres niño, sueñas con jugar en grandes equipos y creo que el Real Madrid es uno de ellos, es el equipo con más Champions del mundo y ojalá poder ganar títulos con ellos y tener una etapa muy bonita".

La 'mística' del Real Madrid

Para el futbolista internacional de Alella (Barcelona) el aspecto que hace diferente al Real Madrid "creo que se ha visto muchas veces en las remontadas históricas. Creo que tiene una mística... no sé cómo decirlo, es impredecible. Muy poca gente viendo los partidos se explica cómo puede ser que el Real Madrid remonte o gane partidos cuando parece que está contra las cuerdas. Poder ser parte de ello, poder vivir esa sensación desde dentro, poder experimentar esas noches mágicas es una cosa que como futbolista creo que a todo el mundo le agrada", confiesa. "Si te dan la oportunidad de vivir eso, quedan pocas dudas".

Sobre su primera conversación con José Mourinho el exfutbolista del Chelsea se muestra feliz por la confianza que el técnico portugués le ha demostrado: "Estuvimos hablando y me dijo que tenía muchas ganas de trabajar conmigo, que me iba a adaptar muy bien, que el Madrid era un gran club. Luego, nada, que me fuese muy bien en el Mundial y que nos veríamos en Madrid. ¿Si me dijo la frase de 'o eres tú o no ficho a ningún lateral izquierdo'? No, no sé si me dijo eso, me dijo que él me quería a mí y nada, muy contento por esta confianza. Estoy deseando empezar a trabajar junto a él".

Mantiene el optimismo

En clave Mundial, Marc Cucurella admite la decepción que ha supuesto el empate sin goles de España frente a Cabo Verde en un debut (que está claro que no ha sido bueno". El defensa catalán resalta el lado positivo y es que "dentro de que no fue nuestro debut soñado, no perdimos, tenemos un puntito más, y el otro partido del grupo acabó en empate, así que creo que sigue todo abierto".

Está convencido de que el empate ha puesto en alerta a 'la familia' en un buen momento, la fase de grupos en la que todavía tienen tiempo para reaccionar. "La sensación que tenemos es de mucha confianza, de saber que tenemos un gran grupo y que vamos a mejorar", afirma.

De ahí que el ya defensa lateral del Real Madrid afirme que la afición de la Roja debe seguir siendo optimista: "Yo creo que sí. En el mundial están las mejores selecciones del mundo y poco a poco creo que, como he dicho antes, lo mejor que nos ha pasado es llevarnos este susto al principio. Porque igual si ganamos el partido, nos hubiésemos olvidado y hubiésemos dicho: 'bueno, hemos ganado, no pasa nada', pero con este susto nos hemos dado cuenta de que tenemos que estar en nuestro máximo nivel en todos los partidos, que no va a ser nada fácil, que tendremos que superar momentos duros y que lo más importante es estar juntos y dar la cara en todos los partidos".

Confiado en el liderazgo de Lamine en el campo

En cuanto a Lamine Yamal, Cucurella asegura que "le he notado muy cambiado desde la Eurocopa, creo que está mucho más hecho. Ya lleva muchos años en el fútbol profesional, ya sabe lo que tiene que hacer. Muy contento de poder disfrutar de él, de tenerlo en nuestra selección y ojalá haya vuelto bien de la lesión y nos ayude mucho".

Marc está convencido de que el delantero del Barça lleva bien la sobreatención a la que está sometido y la presión que se ha depositado en sus hombros al depender de él buena parte de las opciones de España en el Mundial. "Es increíble. Yo he ido de vacaciones a Dubai y también me he encontrado un cartel de Lamine. Pero él lo lleva muy bien, con mucha naturalidad, sigue siendo el mismo chico. Más maduro, pero el mismo chico que cuando no era tan estrella o tan famoso. Eso es lo mejor que tiene, la edad cómo lleva estas cosas con tanta naturalidad. Y con esa edad, con 18 años. No creo que todo el mundo sea capaz de gestionar eso", asegura.