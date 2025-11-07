"Marc Bernal no está viviendo una situación cómoda en este momento"

David Gordo, seleccionador español sub-21, ha dado a conocer su lista de convocados para los enfrentamientos de clasificación al Europeo Sub-21 frente a San Marino y Rumanía, y en la rueda de prensa posterior hizo referencia a la no inclusión del pivote del FC Barcelona, Marc Bernal.

Pese a haber sido convocado en octubre, el catalán no pudo participar con el equipo al estimar entre club y federación que su estado físico no era óptimo para acudir a la llamada de la selección. Ahora, un mes después, la situación no ha cambiado.

David Gordo: "Marc Bernal es muy importante para nosotros" / RFEF

"Es uno de los nuestros, pero..."

Aun cuando el seleccionador ha decidido no contar con él en este parón, si ha dedicado un bonito mensaje para el mediocampista del Barça: “Marc Bernal es uno de los nuestros", ha afirmado Gordo antes de añadir el gran 'pero': "no está viviendo una situación cómoda en este momento. Con pocos minutos. Y hemos traído la lista que consideramos que más nos va a ayudar a conseguir seis puntos trascendentales para nuestra clasificación”, expuso sobre los motivos que provocan que el canterano de la Masia siga sin entrar en dinámica selección.

Sin minutos en el Barça

Lo cierto es que, quien la temporada pasada parecía ser (al menos al inicio) la opción titular para Hansi Flick, este año no está contando con protagonismo, aun cuando ya se ha recuperado de la lesión. Hasta la fecha, el centrocampista ha jugado cuatro partidos con el primer equipo culer, diez minutos ante el Valencia el día de su vuelta, un solo minuto ante el Oviedo, 12 minutos en el gran choque frente al PSG de Luis Enrique y 11 minutos en la goleada por 6-1 ante Olympiacos.

Marc Bernal jugó 11 minutos contra el PSG / Valentí Enrich

De su poca participación puede intuirse que, aun cuando ya ha dejado atrás los problemas de su rotura de ligamento cruzado, la gestión de esta lesión tan dura y su propio estado físico inclinan al dirigente del equipo catalán por no darle mucho tiempo de juego.

Sin embargo, tal como os contamos en SPORT, su situación debería dar un vuelco en los próximos partidos, pues el entrenador alemán tiene un plan que pasa por empezar a darle minutos de calidad este mismo mes de noviembre y más galones tras el parón navideño, si su estado físico es óptimo. De hecho, si no ha tenido más rodaje en los últimos choques es por el bajo momento de forma del Barça, que no ha podido llegar a la gran mayoría de los tramos finales de los últimos enfrentamientos con cierta calma en el marcador, lo que habría ayudado a su inclusión.