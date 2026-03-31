Marc Bernal sobrevive a un pulso de alto riesgo con una España intratable

Respira el Barça. Marc Bernal cierra el parón con dos titularidades con la sub'21 sin ningún problema físico y cada vez mejores sensaciones. Como ya ocurrió ante Chipre, el mediocampista azulgrana estuvo en el once pero no terminó el encuentro. Ante Kosovo disputó 56 minutos y sufrió la intensidad de una selección que en ocasiones jugó al límite del reglamento, sobre todo en la primera mitad.

España terminó recurriendo a una arma conocida (un gol de Gonzalo) para encarrilar el encuentro en la segunda mitad y sentenció Pablo García. El ariete del Madrid se ha convertido en el máximo realizador de una sub'21 que ha hecho pleno en su grupo de clasificación para el Europeo Sub-21: siete victorias en siete partidos (26 goles a favor y tan solo dos en contra).

El conjunto de David Gordo sufrió más de lo previsto para imponerse a un equipo que le exigió al máximo. Seguramente el duelo más incómodo para España, a pesar de jugar en casa (Centro Deportivo de Alcalá de Henares). España empezó el encuentro cumpliendo las expectativas.

La selección rondaba el 77% de posesión con mucha movilidad de futbolistas como Bernal o Fer López, pero pronto quedó claro que Kosovo había venido a competir. Lo demostró con varias entradas para marcar territorio, una de ellas a Bernal, que fue todo un susto.

Gonzalo fue el primero en rondar el gol, pero en cada jugada llegaba algo forzado y no terminaba de encontrar ocasiones claras. La mejor ocasión de la primera mitad fue de Fer López, pero el balón le cayó en la pierna mala dentro del área y la envió fuera. Kosovo apostaba por un bloque bajo y esperaba su oportunidad a la contra. La mejor fue de Zeqiri, con un disparo muy bien perfilado, que s e marchó fuera por muy poco.

España pone una marcha más

El conjunto de David Gordo dio un paso adelante en la segunda mitad. Imprimó más ritmo, pero no fue hasta la recta final que puso en aprietos a Kosovo. El momento decisivo llegó en el 72'. Gonzalo, que suma ya seis goles y lidera la tabla de goleadores, aprovechó un centro de Pablo García tras varios rechaces en el área kosovar.

El tanto del '9' del Madrid y la entrada de Jan Virgili dieron el impulso definitivo a España, que sentenció el encuentro con un disparo con rosca de Pablo García desde fuera del área para cerrar un parón redondo con dos victorias.

FICHA TÉCNICA

España: Fran González; Fresneda, Jon Martín, Yarek, Álex Valle; Marc Bernal (Peio Canales, 57), Chema Andrés (requena, m. 79), Fer López (Adrián Niño, m. 88) ; Mayenda (Pablo García, m. 46), Gonzalo (C) y Joel Roca (Jan Virgili, m. 57).

Kosovo: Laurent Seji; Ledjan Sahitaj, Indrit Mavraj, Lendrit Shala, Leon Parduzi (Laurent Xhylani, m. 75); Faton Ademi (Arjanit Fazlija, m. 84), Dren Zeqiri, Arjol Bllaca (Lirim Jashari, m. 75); Erion Sadriu (Elvir Gashijan, m. 88), Hekuran Berisha (C) (Adem Imeri, m. 84) y Leon Frokaj.

Goles: 1-0 | Gonzalo, m. 71; 2-0 | Pablo García, m. 94.

Noticias relacionadas

Árbitro: Richard Sundell (SUE). Amarillas: Ademi (m. 20), Chema Andrés (m. 66).