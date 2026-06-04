¿Por qué Marc Bernal juega con España en el amistoso contra Irak sin estar convocado para el Mundial 2026?

Marc Bernal está de enhorabuena. El buen desempeño del centrocampista azulgrana a lo largo de la presente temporada se verá recompensado con la disputa de su primer partido con la camiseta de la selección española, que esta noche medirá sus fuerzas ante Irak en el primer ensayo antes del Mundial 2026.

La titularidad de Marc Bernal en el amistoso de España ha sorprendido a los aficionados, ya que el catalán disputará un amistoso previo al Mundial sin figurar entre los convocados por Luis de la Fuente de cara a la cita mundialista. La explicación se encuentra en los jugadores de apoyo, una especie de 'lista B' complementaria a la convocatoria definitiva.

Más allá de Marc Bernal, la lista de apoyo de la selección española está formada por un total de 9 futbolistas. Todos ellos han acompañado a los 26 convocados desde el inicio de la concentración el pasado 30 de mayo y se espera que cuenten con minutos en el amistoso frente a Irak, ya que este partido marcará el final de su periplo internacional al no formar parte de la expedición que se desplazará hasta México para disputar el último amistoso.

Gonzalo, uno de los integrantes de la lista de jugadores de apoyo de la selección española / rfef

¿Cuál es la lista de apoyo de España para el amistoso ante Irak?

Marc Bernal (FC Barcelona)

Javi Rodríguez (Celta de Vigo)

Jesús Rodríguez (Como)

Leo Román (Mallorca)

Gonzalo García(Real Madrid)

Sergio Gómez (Real Sociedad)

Jon Martín (Real Sociedad)

Beñat Turrientes (Real Sociedad)

Javi Guerra (Valencia)

¿Podría Marc Bernal jugar el Mundial 2026?

A pesar de no formar parte de la lista de 26 convocados de la selección española para el Mundial 2026, Marc Bernal podría ser tomado en cuenta por Luis de la Fuente si fuese necesario sustituir a alguno de sus futbolistas. Sin embargo, esta lógica no se aplica a todos los integrantes de la lista de apoyo.

La función de los futbolistas de apoyo era la de acompañar a la selección española durante los primeros compases de su preparación, formando parte de los entrenamientos y participando en la dinámica absoluta hasta la disputa del primer amistoso. A pesar de ser parte activa de la preparación mundialista, ninguno de ellos adquiere el derecho de poder acudir al Mundial como suplentes por el mero hecho de formar parte de esta lista.

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Para poder ser llamados al Mundial para cubrir la baja de alguno de los 26 convocados, el requisito indispensable de estos suplentes es formar parte de la prelista de 55 futbolistas. Entre ellos se encuentran los jugadores de apoyo Marc Bernal o Gonzalo García, pero no otros como Javi Guerra que no podrían ser tenidos en consideración.