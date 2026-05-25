Marc Bernal y Gonzalo encabezan la lista de los jugadores de apoyo para el Mundial 2026

El protagonismo del FC Barcelona en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 es absoluto, pues además de los ocho jugadores que son fijos en la lista de 26 también ha sido convocado Marc Bernal, en su caso como uno de los jugadores de apoyo para preparar la cita mundialista antes de viajar a América.

Junto a Bernal también está el único integrantes de la plantilla del Real Madrid con el que ha contado De la Fuente, se trata de Gonzalo García una vez que Dean Huijsen quedó descartado. Junto a estos dos futbolistas, apoyarán la concentración Javi Rodríguez (Celta), Jesús Rodríguez Como 1907), Leo Román (RCD Mallorca), Beñat Turrientes, Jon Martín y Sergio Gómez (Real Sociedad).

La idea de Luis de la Fuente es que estos futbolistas de apoyo de la Selección completen los entrenamientos durante la fase inicial de concentración antes de viajar a América, especialmente teniendo en cuenta el primer partido amistoso que disputará la Roja en Riazor el próximo 4 de junio contra Irak.

La clave de este grupo es que se trata de jugadores que el seleccionador tiene muy en cuenta de cara al futuro y que ya han tenido una gran presencia en las categorias inferiores, y de esta manera se les quiere premiar entrando en la dinámica de la absoluta para ayudar a completar el trabajo. Sin embargo, ninguno de ellos forma parte de la prelista de 55 y, en el caso de que se produjera una baja en plena competición, no podrían ser llamados por De la Fuente.

De hecho, no se desplazarán con la expedición hasta México en donde España jugará su segundo amistoso de preparación contra Perú en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.