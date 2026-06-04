Marc Bernal ya tiene dorsal para su posible debut con España

Marc Bernal puede tener este jueves a las 21 horas sus primeros minutos con la Selección Española, después de que Luis de la Fuente lo haya incluido en la convocatoria para el encuentro contra Irak. El centrocampista del FC Barcelona, que ha entrenado en los últimos días en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas para ayudar a los mundialistas, lucirá el dorsal 18.

El jugador de Berga coge prestado el número que portará Martín Zubimendi en el Mundial. El mediocentro del Arsenal, que se incorporó el pasado miércoles a la concentración, no será de la partida para el duelo de Riazor, el penúltimo antes del debut en la Copa del Mundo contra Cabo Verde.

Pedri, desconvocado para el partido contra Irak

Zubimendi será uno de los diez futbolistas que descansará contra el combinado iraquí, pues el seleccionador ha prescindido también de Fabián, David Raya, Rodri, Pedri, Oyarzabal, Cucurella, Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, estos tres últimos aún lesionados, aunque Luis de la Fuente confía en tenerlos disponibles para el debut: "La buena noticia es que todos pueden llegar en buenas condiciones para el primer partido".

Además de Marc Bernal, hay otros ocho futbolistas del 'grupo de apoyo' que forman parte de la lista para el duelo entre España e Irak: Leo Román, Gonzalo, Jon Martín, Sergio Gómez, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Turrientes y Jesús Rodríguez. Excepto el extremo del Como y el lateral de la Real Sociedad, ninguno ha debutado aún con la absoluta.

Pese a que alguno tendrá minutos, el seleccionador ya anunció que no podrán vestirse todos de corto. "No van a jugar todos, pero les doy las gracias por su trabajo, integración en el grupo. Son futbolistas que nos han exigido y son de mucho futuro", apuntó el riojano, que se deshizo en elogios hacia Marc Bernal: "Ha hecho una grandísima temporada, su futuro es esplendoroso. Si sigue trabajando en la misma línea, podrá llegar lejos".