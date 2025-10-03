Marc Bernal, convocado con la sub-21

Media hora después de conocer la lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Bulgaria, el seleccionador David Gordo anunció los convocados para la Sub-21, que disputará un amistoso frente a Noruega el próximo día 10 en Guadalajara y se enfrentará a Finlandia en Castellón el martes 14, en la tercera jornada del clasificatorio para el Europeo de 2027.

La segunda lista oficial de David Gordo desde que cogiera las riendas de la Rojita relevando a Santi Denia cuenta con 23 futbolistas y presenta como gran novedad la convocatoria de Marc Bernal. El mediocentro azulgrana, que ha tenido minutos esta temporada en los partidos frente al Valencia, Oviedo y PSG, se estrena con la Sub-21, tras ser convocado antes de su lesión con España Sub-17.

Duelo clave ante Finlandia

Pese a que el primer duelo que afrontará la Sub-21 será de carácter amistoso, sí cobra vital importancia el segundo partido frente a Finlandia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Europeo 2027 que se celebrará en Serbia y Albania. Tras dos jornadas disputadas, ambas selecciones comparten el liderato del Grupo A.

La selección española derrotó en septiembre a Chipre (3-0) y a Kosovo (1-3), mientras que Finlandia cerró el anterior parón internacional con dos goleadas (7-0 a San Marino y 0-5 a Chipre), por lo que ambas empatan al frente de la tabla con seis puntos, con mejor diferencia de goles para los nórdicos. Les siguen Rumanía (4 puntos), Kosovo (1 punto), Chipre (0 puntos) y San Marino (0 puntos). Cabe recordar que tan solo el primero de grupo se clasifica para el Europeo, mientras que el segundo deberá disputar una ronda extra.

En la lista, influida por la disputa del Mundial Sub-21, destaca la presencia del portero Ander Astralaga, cedido por el Barça al Granada, y de otros exbarcelonistas como Álex Valle -traspasado al Como en verano-, Pau Prim -en el Al-Sadd- o Marc Guiu -sin protagonismo en el Chelsea-. También está citado el madridista Gonzalo García.

También cuenta con muchísimas novedades, nueve en total con respecto al mes de septiembre: entran Bruno Iribarne, Iván Fresneda, Ángel Ortiz, Sergio Rodelas, Matías Fernández-Pardo, Marc Bernal, Mario Martín, Miguel Carvalho y Pau Prim.

Convocatoria

Porteros: Astralaga, Salvi Esquiel y Bruno Iribarne.

Defensas: Iván Fresneda, Álex Jiménez, Mosquera, Simo, Jacobo Ramón, Yarek, Álex Valle y Rafa Obrador.

Centrocampistas: Marc Bernal, Chema Andrés, Mario Martín, Miguel Carvalho, Gerard Hernández y Pau Prim.

Delanteros: Ángel Ortiz, Eliezer Mayenda, Rodelas, Matías Fernández-Pardo, Gonzalo García y Marc Guiu.

Una convocatoria joven para un parón internacional de vital importancia, ya que en el torneo sub-21 del 2027 se reparten las tres plazas que la UEFA tiene para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. España prosigue en este largo camino con el objetivo de defender la medalla de oro lograda en París 2024.