Se mantiene el Ucrania - España femenino

Después de que la RFEF haya hablado con las capitanas han decidido viajar a Turquía para disputar el partido, a pesar del conflicto bélico

Claudia Pina celebra el 2-0.

Claudia Pina celebra el 2-0. / GABRIEL UTIEL

Adrià Fernández

Adrià Fernández

La UEFA ha decidido que el partido entre la selección española femenina y la ucraniana, clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027 se mantenga en fecha, hora y lugar: este sábado 7 de marzo a las 18.00 horas en Antalya (Turquía). Así lo ha confirmado la 'COPE' después de que la Real Federación Española (RFEF) haya hablado con las capitanas para comunicarles este aspecto y han decidido viajar a Turquía para disputar el partido, a pesar del conflicto bélico.

La inquietud ya existía antes del incidente de este miércoles. La tensión geopolítica en la región, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya había generado dudas en torno al desplazamiento. De hecho, algunos periodistas acreditados habían visto cancelado su viaje a Turquía en los últimos días. Aun así, el plan de la selección española se mantenía sin cambios. De no haberlo hecho a España se le habría dado el partido por perdido y se les habría sancionado, con lo cual se habría complicado mucho su presencia en la Copa del Mundo. 

Todo se complicó más cuando los sistemas de defensa de la OTAN interceptaron este miércoles un misil balístico lanzado desde Irán que se dirigía hacia el espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria. El proyectil fue neutralizado en el Mediterráneo oriental y los restos del misil interceptor cayeron en la provincia turca de Hatay sin causar víctimas. El episodio ha incrementado la preocupación alrededor del encuentro.

El partido está previsto en el Mardan Antalyaspor Stadium de Antalya, con capacidad para 7.400 espectadores, sede elegida porque Ucrania no puede disputar partidos en su territorio debido a la guerra.

