Se mantiene el partido de España ante Irak pese a los daños en Riazor

La Selección Española ya trabaja a pleno rendimiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde permanecerá concentrada hasta el próximo miércoles antes de viajar a A Coruña. Los jugadores de Luis de la Fuente ultiman detalles para su penúltimo amistoso de preparación: el choque ante Irak este jueves 4 de junio a las 21:00 en el Estadio de Riazor.

. VALLADOLID, 14/10/2025.- El centrocampista de la selección española de fútbol Pedri dispara a puerta en el partido de clasificación para el Mundial 2026 que los combinados nacionales de España y Bulgaria disputan este martes en el estadio José Zorrilla, en Valladolid. EFE/R. García / R. García / EFE

Aunque el partido parecía en el aire por los graves desperfectos provocados por la invasión de campo de los aficionados del Deportivo de La Coruña tras el ascenso a Primera División ante Las Palmas, la RFEF confirma a SPORT que todo se mantiene según lo previsto. No se esperan cambios y confían en que, en estas 72 horas, se reparen los daños para que los espectadores puedan disfrutar del encuentro con normalidad.

Reparación a contrarreloj

Operarios del Deportivo trabajan sin descanso desde primera hora de este lunes. Los daños incluyen: Zonas del césped híbrido arrancadas (algunos aficionados se llevaron trozos como recuerdo) y quemadas por bengalas. Bocas de riego y aspersores destrozados. Cristales rotos por todo el terreno. Una portería dañada y más de 700 asientos arrancados (727 en el anillo inferior y 25 en el superior).

El club identificará a los abonados responsables de los asientos dañados. Se trabaja con grúas y técnicos para que el estadio luzca en las mejores condiciones posibles, priorizando la seguridad de los jugadores a solo días del Mundial.

La RFEF, cuyo presidente, Rafael Louzán, estuvo presente en el partido del ascenso, sigue de cerca los trabajos y mantiene contacto permanente con el Deportivo. La suspensión no se contempla, sobre todo por las localidades ya vendidas y la dificultad de reorganizar un partido internacional a tan corto plazo.

Problemas para Irak

La selección asiática tenía previsto entrenar el miércoles en las instalaciones de Riazor. Los destrozos, tal y como confirman fuentes de la RFEF a SPORT, les harán imposible contar con el estadio disponible para su preparación previa, por lo que los de Graham Arnold deberán buscar una alternativa.

A pesar de los contratiempos logísticos, el objetivo es que Riazor sea una gran fiesta de despedida de la afición española antes del gran reto mundialista. Tanto el Deportivo como la Federación trabajan para que así sea.