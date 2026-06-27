Manolo Lama reivindica la titularidad de este jugador: "Fue de los mejores de España"

El periodista deportivo Manolo Lama ha valorado la situación de la Selección Española en el Mundial durante su intervención en el programa Fin de Semana de COPE.

Tras la ajustada victoria frente a Uruguay, el comunicador ha descrito el encuentro como un "partido feo, trabado y complicado", subrayando que el equipo no mostró el nivel habitual. Según Lama, España "nos tiene mal acostumbrados", porque solía ganar y jugar bien; ahora, aunque sigue sumando triunfos, el juego no alcanza la excelencia esperada.

La preocupación principal se centra en el estado físico de Yeremy Pino y Nico Williams. Pino podría sufrir una fractura de clavícula que lo apartaría del torneo, mientras que Williams está pendiente de pruebas para descartar una lesión muscular. Lama calificó la dureza del rival como excesiva y criticó la permisividad arbitral: "Nos pegaron para que todo el mundo lo viera… la culpa es de quien lo permitió".

España sabe sufrir… y ganar

A pesar de las sombras, Lama destacó un aspecto positivo: la capacidad del equipo para competir en escenarios adversos. "También sabemos ganar cuando hay que sufrir", afirmó, celebrando que España evitara a Argentina en la siguiente fase. El comunicador trazó un posible camino "fácil" hacia la final, con Austria o Argelia como primer cruce, seguido de Colombia, Estados Unidos y una hipotética semifinal contra Francia.

Preguntado por su preferencia, Lama se decantó por Argelia, a la que considera un rival más asequible. Además, confesó su simpatía por el equipo norteafricano, donde juega Luca Zidane, compañero de su hijo en el Granada.

AME3610. SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Nadhir Benbouali (c) de Argelia celebra un gol este lunes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argelia en el estadio Levi's en Santa Clara (Estados Unidos). EFE/ Miguel Gutiérrez / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

Francia, potencia ofensiva y talón de Aquiles

El análisis más profundo lo reservó para Francia, una de las grandes favoritas junto a Argentina, España y Portugal.

Kylian Mbappe of France greets the supporters during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Norway and France at Boston Stadium on June 26, 2026 in Foxborough, Massachusetts. AFP7 26/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lama elogió su "dinamita arriba", con Mbappé, Dembélé y Barcola como referentes ofensivos. Sin embargo, también señaló su debilidad: "Cuando le quites el balón, va a sufrir mucho", advirtiendo que sus estrellas "no defienden" y que su camino en el cuadro es especialmente complejo.

El debate de la alineación y la defensa de Dani Olmo

Lama reconoció que jugadores clave como Rodri y Pedri no atraviesan su mejor momento, aunque cuestionó la conveniencia de sentarlos. En cambio, defendió con firmeza la titularidad de Dani Olmo, asegurando que "cuando salió, fue de los mejores de España".

GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Rodrigo Bentancur (i) de Uruguay disputa el balón con Dani Olmo de España este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco / EFE

Para el comunicador, su actuación demuestra la complejidad de las decisiones que debe tomar el seleccionador en un Mundial marcado por la irregularidad y las lesiones.