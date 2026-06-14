Manolo Lama desvela a la selección candidata a ganar el Mundial: "Si no es España, lo tengo claro"

El Mundial ha dado oficialmente su pistoletazo de salida con una primera jornada repleta de emoción, intensidad y resultados que empiezan a marcar el ritmo de la competición. En total, ya se han disputado ocho encuentros, en los que se ha podido comprobar que esta edición del torneo llega con un alto nivel competitivo desde el primer minuto y con varios equipos dispuestos a pelear desde el inicio por el título.

Uno de los partidos más llamativos de este arranque ha sido el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, un duelo que ha terminado con empate a uno. Este tipo de enfrentamientos iniciales están sirviendo también para medir el verdadero nivel de los favoritos, ya que el torneo se está mostrando especialmente equilibrado en sus primeros compases. El empate entre brasileños y marroquíes ha reforzado la idea de que no existen rivales menores cuando se trata de una cita mundialista, y que cualquier despiste puede costar caro en la lucha por la clasificación.

España ya se prepara para debutar en este torneo

El turno de la selección de España llegará el próximo lunes, cuando debutará frente a Cabo Verde. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente afronta este estreno como uno de los grandes candidatos al título, respaldado por el buen momento de forma que ha mostrado en los últimos torneos.

A pesar de partir como favorita en su grupo, la selección española es consciente de que no puede confiarse. El Mundial está lleno de imprevistos, y ya se han visto resultados que confirman que la diferencia teórica entre equipos no siempre se traduce en el campo. La concentración desde el primer minuto será clave para evitar sustos en el debut.

En el plano deportivo, el cuerpo técnico español trabaja con la posibilidad de recuperar a jugadores importantes como Mikel Merino o Fabián Ruiz, piezas clave en la estructura del equipo. Su presencia aportaría equilibrio en el centro del campo y mayor control en partidos de alta exigencia, especialmente en fases más avanzadas del torneo.

La opinión de Manolo Lama

El periodista, por su parte, ha manifestado en el programa El Fin de Semana COPE, junto a Cristina López Schlichting, su deseo de que España gane el Mundial. No obstante, si no lo hacen, hay una selección con la que apoya. El comunicador explicó que su simpatía por Portugal por varias razones, entre ellas, la cercanía entre ambos países y la buena relación que siente hacia Portugal, pero especialmente por la figura de Cristiano Ronaldo.

Sobre el delantero, Lama señaló: "un futbolista como el portugués se merece, si se va, siempre y cuando no sea España, llevarse el título de campeón del mundo".

11 October 2025, Portugal, Lisbon: Portugal's Cristiano Ronaldo looks on during the FIFA World Cup European Qualifiers soccer match between Portugal and Ireland at the Jose Alvalade Stadium. Photo: Zed Jameson/PA Wire/dpa / EUROPA PRESS

En cuanto a los posibles ganadores del torneo, el periodista situó como principales candidatos a "Portugal, Francia y España". En un escalón inferior colocó a Argentina, y algo más atrás a Inglaterra y Brasil, concluyendo que "de esos 6 va a salir el campeón".

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Respecto a Cristiano Ronaldo, apuntó que este Mundial podría ser el sexto y último de su carrera. El seleccionador portugués Roberto Martínez ha presentado una lista de 27 jugadores para 2026, con el delantero como gran referente, a sus 41 años. "No me extraña que sea el máximo goleador", cerraba.