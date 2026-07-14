Manolo Lama aclara las dudas sobre De la Fuente: "Su palmarés como entrenador es…"

En la víspera de la semifinal del Mundial contra Francia, la figura de Luis de la Fuente ha vuelto a situarse en el centro del debate futbolístico.

Su serenidad, visible en cada comparecencia pública, ha sido uno de los aspectos más comentados en El Partidazo de COPE, donde Manolo Lama analizó la actitud del seleccionador. "Bueno, yo le veo tranquilo", afirmó el comunicador, subrayando que De la Fuente parece habituado a gestionar escenarios de máxima presión. Para Lama, el técnico transmite la sensación de haber disputado semifinales "todos los domingos".

Un palmarés que explica su aplomo

La calma del seleccionador, según Manolo Lama, tiene una raíz evidente: su historial como entrenador. Durante el programa, el comunicador compartió un dato que le había facilitado Miguel Ángel Díaz y que le llamó poderosamente la atención: "El otro día me daba un dato, Miguel Ángel Díaz, que a mí me sorprendió, el palmarés de Luis de la Fuente como entrenador es brutal, o sea, brutal"

Luis de la Fuente en una rueda de prensa durante el Mundial / RFEF / Europa Press

Desde que tomó las riendas de la selección española, los resultados han sido sobresalientes. Lama recordó que su trayectoria reciente está marcada por finales y títulos: "Desde que ha cogido la selección española, es increíble, o sea, no baja de subcampeón, de nada. O sea, es todo subcampeón o para arriba".

Gestión de la presión en momentos clave

Para Lama, este rendimiento sostenido demuestra que De la Fuente sabe manejar los tiempos en situaciones límite. "Eso habla a las claras de que, hombre, llegas a una semifinal y te pondrás nervioso, pero que sabe manejar los tiempos", explicó.

Luis de la Fuente / Archivo

El comunicador también comparó la compostura del seleccionador con la de otros técnicos que han destacado por su serenidad en grandes citas.

Un liderazgo que refuerza la confianza del grupo

La imagen que proyecta De la Fuente es la de un entrenador seguro, experimentado y respaldado por un palmarés que avala cada decisión.

En un momento en el que España se juega el pase a la final del Mundial, su tranquilidad se convierte en un factor determinante para transmitir confianza tanto al vestuario como a la afición.