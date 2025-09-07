El elogio de Maldini a Pedri tras la exhibición de España: "Es el mejor... y de ahí no me mueve nadie"

Julio Maldonado, conocido popularmente como Maldini, volvió a dejar claro en sus redes sociales la admiración que siente por Pedri. El periodista de fútbol internacional no dudó en situar al canario en lo más alto tras el recital de España en la primera parte de su último encuentro.

"Pedri es el mejor centrocampista del mundo y de ahí no me mueve nadie", escribió en su perfil de X, donde acompaña habitualmente sus comentarios en directo de los partidos. El analista, una de las voces más reconocidas en la cobertura de fútbol en España, subrayó que lo visto en los primeros 45 minutos de la selección fue prácticamente perfecto.

Maldini calificó la actuación de España de "recital" y aseguró que le costaba recordar una exhibición así en los últimos años. Aunque matizó con una pequeña pega: la falta de acierto en la definición. "Es 0-3, debería ser 0-6 al descanso", apuntó en tono crítico, destacando que las ocasiones falladas pudieron haber ampliado aún más la diferencia.

Aun así, el foco de su análisis volvió a recaer en Pedri, de quien ya ha manifestado en repetidas ocasiones que está destinado a marcar una época en el fútbol mundial. En esta ocasión, Maldini prefirió no extenderse más: "Con Pedri no voy a insistir más. No es necesario".

El centrocampista del FC Barcelona, que a sus 22 años ya se ha consolidado como el líder futbolístico de la selección, firmó una primera parte brillante que confirmó las expectativas. Su capacidad para generar juego, marcar los tiempos y encontrar siempre la mejor solución en cada jugada le convirtieron en el faro de España.

El reconocimiento público de Maldini, que rara vez coloca etiquetas tan contundentes, refleja el impacto que Pedri ha tenido en el fútbol internacional. Y es que, como señaló el propio periodista, resulta difícil imaginar un centrocampista que hoy juegue mejor que él.