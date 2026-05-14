Maldini se moja: "Pedri es el mejor centrocampista del mundo y Joan García debería ser el titular de España"

La cuenta atrás para el Mundial ya ha comenzado y las quinielas sobre la selección española empiezan a tomar forma.

En una extensa conversación sobre la posible lista de convocados de Luis de la Fuente, Julio Maldonado "Maldini" dejó clara su opinión sobre quiénes deberían liderar a España en el torneo y también quiénes cree que acabarán entrando realmente en los planes del seleccionador.

El periodista analizó posición por posición, habló de jugadores consolidados, de futbolistas que han explotado esta temporada y de otros que podrían quedarse fuera pese a llegar en buen momento. Y, sobre todo, dejó una frase que resume perfectamente el gran debate de la portería española.

La gran duda en la portería

Aunque cree que Luis de la Fuente mantendrá la confianza en los jugadores que ya le dieron éxitos recientes, Maldini tiene claro quién sería su elección bajo palos.

"Yo creo que el titular para mí debería ser Joan García, pero creo que va a ser Unai Simón", aseguró.

El analista explicó además por qué piensa que el seleccionador seguirá apostando por el guardameta del Athletic: "Luis cree mucho en los jugadores que le han dado el éxito. Y es verdad que con Unai Simón, España ha ganado una Nations League y una Eurocopa".

Pese a ello, Maldini insistió en su preferencia personal: "A mí me parece mejor portero Joan García. Sinceramente, me parece mejor portero Joan García".

Pubill y Eric García, las sorpresas que pide Maldini

En defensa aparecieron algunos de los nombres más llamativos de toda su quiniela. Maldini defendió especialmente el valor de los futbolistas polivalentes en torneos largos como un Mundial.

"Necesitas jugadores que tengan roles distintos y que sean capaces de ocupar varias posiciones", explicó.

Ahí fue donde destacó a Marc Pubill y Eric García como piezas ideales para una convocatoria mundialista: "Hay dos futbolistas que deberían estar los dos en la lista, que te hacen central y lateral, que son Pubill y Eric García".

Sobre el central azulgrana fue especialmente contundente: "Yo creo que se lo merece Eric García. Ha hecho una temporadón".

Incluso dejó abierta la posibilidad de sacrificar a nombres importantes: "Yo creo que Pedro Porro se debería quedar fuera. Tengo mis dudas".

En el centro de la defensa, Maldini dio prácticamente por seguros a Laporte y Dean Huijsen, aunque no ve tan claro el papel de Cubarsí como titular. "Cubarsí titular… me cuesta un poco más", reconoció.

Rodri, Pedri y el centro del campo que ilusiona

En la medular, Maldini dejó pocas dudas con respecto a la figura clave de España. "Me parece el mejor centrocampista del mundo", dijo sobre Pedri.

El periodista destacó la capacidad total del jugador del Barça: "Pedri te hace todo, te recupera, te organiza, puede jugar cerca del área, puede jugar en la base del mediocampo".

Junto a él, cree que Rodri seguirá siendo indiscutible si llega recuperado físicamente. "Si Rodri está bien, Rodri es el titular", afirmó.

También analizó el momento de Zubimendi y apuntó un posible bajón físico tras la exigencia de la temporada con el Arsenal: "No estoy viendo bien a Zubimendi".

En la tercera pieza del centro del campo situó el gran debate entre Fabián Ruiz y Mikel Merino, un jugador del que habló maravillas.

"Mikel Merino lo tiene todo", afirmó. "Es goleador, recupera por arriba, recupera por abajo, tiene gol".

Pedri, en un partido con la selección española / ROBERT GHEMENT / EFE

Fermín gana fuerza y Nico Williams preocupa

En ataque, Maldini cree que Lamine Yamal será una pieza absolutamente diferencial para España. "Lamine Yamal ha sido desequilibrante y ha marcado la diferencia en el Barça partido tras partido", explicó.

Sin embargo, mostró preocupación por el estado físico de Nico Williams. "El que llega mal es Nico Williams", avisó.

Maldini considera que Fermín, el futbolista del Barça, puede acabar siendo una de las grandes armas de la selección.

“Fermín ha demostrado, en los últimos partidos del Barça, que jugando en la izquierda rinde muy bien”, aseguró.

Además, elogió especialmente su mentalidad competitiva: "Es un jugador ultracompetitivo. Está un partido ganado y sigue peleando, sigue trabajando… es alucinante lo de Fermín".

Hasta el punto de colocarlo por delante de otros nombres habituales: "Yo prefiero a Fermín antes que a Baena, para la selección".

Fermín López con la selección / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El recuerdo del Mundial de 2010 y la advertencia final

Maldini también quiso rebajar la euforia y recordó que los grandes torneos cambian por completo durante el camino. Para ello tiró de memoria y recuperó una anécdota tras la derrota de España ante Suiza en el Mundial de Sudáfrica.

"Hristo Stoítxkov vino y nos dijo: Estáis eliminados. Estáis en la puta calle", recordó entre risas.

Una historia que utilizó para lanzar un mensaje claro sobre la selección española actual: los equipos se construyen durante el torneo y cualquier detalle puede cambiarlo todo.