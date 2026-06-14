Maldini explica el principal problema de Brasil tras el empate contra Marruecos: "Es una carencia"

Brasil y Marruecos no pudieron pasar del empate en su estreno en la Copa del Mundo 2026. Ambos conjuntos empataron a uno tras un partido muy igualado y en el que vimos a Marruecos incluso dominar más que la 'Canarinha' en muchos tramos de juego. Saibari adelantó al conjunto de Ouahbi, aunque cuando parecían que podían ampliar aún más distancias, Vinicius se inventó un golazo por banda izquierda para igualar el partido, que iba a ser definitivo.

No fue el mejor partido de Brasil, que se vio incómodo en la salida de balón y sufriendo en los desmarques a la espalda de la defensa por parte de Saibari, que ya lo ha demostrado en más de una ocasión en el PSV, a pesar de no ser un delantero puro. Raphinha, Vinicius e Igor Thiago lideraron el ataque de Ancelotti, aunque el azulgrana y el '9' del Brentford no estuvieron del todo finos.

Grandes nombres en los Leones del Atlas

Si lo estuvo Vinicius, que estuvo desequilibrante y marcó un gol importante. Por parte de Marruecos, estuvieron muy finos en la presión, agresivos en todo momento y conectando bien en zona de tres cuartos, lo que facilitó la llegada de sus jugadores al área de Brasil, con hasta 13 disparos a la portería de Alisson.

"Me ha gustado más Marruecos que Brasil, aunque haya rematado más", decía Julio Maldonado, que repasó en su canal de Youtube el gran partido de la Copa del Mundo. "Es un buen resultado para los dos, son dos equipos muy poderosos", consideraba.

Pero si hay un jugador que destacó por encima de los demás, según toda la prensa, es Ayyoub Bouaddi. El centrocampista del Lille estuvo muy acertado y algunos incluso consideran que ha nacido una estrella. Dueño absoluto del centro del campo y enlace de la defensa con Ounahi y Brahim. A sus 18 años, y en un equipo plagado de grandes nombres, eclipsó por completo a su compañero en el doble pivote, El Aynaoui, para destaparse como una de las grandes promesas del fútbol marroquí.

Salida de balón, visión de juego, físico, inteligencia defensiva y calidad a raudales. Un triunfo el de Marruecos fichándole tras ser internacional con las categorías inferiores de Francia.

"Ayyoub Bouaddi ha tenido mucha inteligencia a la hora de controlar el partido. Podía ir con Francia pero se decantó por Marruecos y el futuro seleccionador francés seguro que se arrepiente", decía Maldini sobre el joven futbolista de 18 años.

Vinícius Júnior marcó el tanto de los brasileños / EFE

Sólida Marruecos y tímida Brasil

El empate de Brasil dejó un sabor agridulce para sus aficionados, ante una Marruecos que se volvió a crecer ante los grandes escenarios. "Brasil ha mejorado en la segunda parte. Vinicius ha aparecido cuando tenía que aparecer y ha marcado un golazo. Guimaraes le pide Ancelotti que no se descuelgue tanto... pero el principal problema ha sido en los laterales, muy poco profundos", analizaba Maldini sobre la actuación de Roger Ibáñez (Roma) y Douglas Santos (Zenit). Los 'Dani Alves, Cafú, Marcelo, Roberto Carlos, Danilo o Álex Sandro' parecen haberse quedado atrás.

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"Brasil tiene que blindarse atrás, es donde puede hacer algo importante con Marquinhos y Gabriel", cerraba. 1-1 y al siguiente partido de la Fase de Grupos.