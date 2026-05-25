Maldini elige el once de España para el Mundial: "Luis de la Fuente necesita regateadores"

Luis de la Fuente dará a conocer la lista de seleccionados para el Mundial este lunes al mediodía. Un anuncio muy esperado por todo el mundo, con muchos nombres encima de la mesa y posibles sorpresas. Las lesiones han mermado a la selección en las últimas semanas, mientras que algunos jugadores llegan tocados. Luis de la Fuente deberá reconfigurar la lista y elegir a los mejores 26 para defender la camiseta.

Mikel Merino, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Rodri o Nico Williams, llegan tocados a la cita mundialista. Existe ciertas dudas sobre si llegarán al primer encuentro frente a Cabo Verde o si, por otra parte, estarán recuperados para enfrentarse a Uruguay en la última jornada de la Fase de Grupos. Otro debate es en la portería, con Unai Simón, Joan García y David Raya compitiendo por un puesto muy caro. Todo apunta a que el seleccionador apostará por la continuidad, es decir, por el guardameta del Athletic Club.

Dudas en portería y en defensa

España viajará a Estados Unidos, Mexico y Canadá con una gran artillería y jugadores polivalentes. Pero el once, nadie lo conocerá hasta el 11 de junio. El periodista Julio Maldonado predijo el que sería su once ideal. "Es posible que haya algún cambio de última hora, pero esperemos que no sea por lesión", empezó contando.

"Recuerdo en el Mundial 2006, Cissé, que iba a ser titular seguramente, se lesionó de gravedad en un amistoso Francia - China. Estas cosas pasarán. Pero si están todos... Creo que el titular será Unai Simón y el tercero será Raya. Se quedará fuera Remiro. Conozco mucho a Luis de la Fuente y cree mucho en los jugadores que ya le han dado el éxito. Y es verdad que con Unai Simón España ha ganado la Nations League y la Eurocopa. Pero a mí me parece mejor portero Joan García y ya lo tuvo en la Sub21", afirmó.

La defensa también es una zona con múltiples variables y jugadores de talla mundial. No obstante, quizá Luis de la Fuente apueste por centrales polivalentes, y ahí entra el nombre de Eric Garcia. "Pueden ir por ahí los tiros. Pedro Porro puede entrar, pero creo que si finalmente va Marc Pubill, que debería ir, en estas convocatorias tienes que llamar a jugadores que puedan dar varias posiciones porque es un Mundial muy largo. Si llegas a la final son 8 partidos. Entonces necesitas jugadores con roles distintos, específicos y que ocupen varias posiciones. Hay dos jugadores que te cubren varias posiciones, central y lateral, que tienen que estar en la lista, que son Pubill y Eric García. Por eso creo que Porro debería quedarse fuera", consideró el periodista.

Unai Simón junto a Joan Garcia en el partido disputado por España nate Egipto en Cornellà / Valentí Enrich

Un medicampo 'top'

Por lo que hace al centro del campo, el once ideal, que todo el mundo espera, es el trio Rodri-Fabián y Pedri, aunque el jugador del Arsenal y el del PSG llegan tocados. También está la opción de Mikel Merino. "En el centro del campo, Rodri y Zubimendi serían los dos mediocentros. Rodri titular si está bien, pero Zubimendi cuando ha entrado lo ha hecho muy bien. En la final de la Eurocopa jugó la segunda parte muy bien. Rodri ya le ha dado mucho. Zubimendi ha terminado mal la temporada. En la vuelta de la semifinal contra el Atleti, Arteta lo dejó fuera. Y en la ida que sí fue titular, el que salía en la base del centro del campo era Declan Rice y él estaba un poco por delante. No le estoy viendo bien, pero aún así serán los dos. Puede ser cansancio y más jugando en un equipo tan intenso como el Arsenal, dice Maldini.

"Pedri indiscutible. Me parece el mejor centrocampista del mundo por lo que hace en varias posiciones. Te hace todo. Te recupera, te organiza, puede jugar cerca del área, puede jugar en la base del centro del campo, es inteligente... y para el otro puesto tengo más dudas"

Arriba, Lamine, Oyarzabal y Nico apuntan a titulares. La posición del extremo izquierdo es la más dudosa. "En las bandas, Lamine Yamal seguro, Nico Williams si llega bien y Oyarzabal. Pero si Nico Williams no llega bien, que creo que no va a llegar bien, creo que Víctor Muñoz va a ir. Es un jugador que va a aportar mucho porque tiene mucho desequilibrio y Luis de la Fuente confía mucho en los extremos. También hay posibilidad de que Dani Olmo entre con un 4-2-3-1. Luis de la Fuente ha creído mucho en él. Luego tienes otros delanteros como Borja Iglesias que es más '9'".

España necesita a Lamine

'La roja' cuenta con una generación competitiva y con recursos en muchas posiciones, pero el techo del equipo parece directamente relacionado con el estado y la inspiración de Lamine. Cuando él está cómodo, el ataque gana profundidad, creatividad y dinamismo. De ahí que muchos vean en su rendimiento una de las claves principales para las aspiraciones de la selección en los próximos grandes torneos.

"Es una buena selección, pero para que España gane el Mundial va a necesitar que Lamine Yamal esté al 100%. Lamine es un futbolista que cada vez hace más cosas y que cada vez tiene más sentido colectivo", cerraba.

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El crecimiento de Lamine Yamal no se limita únicamente al talento individual. Su evolución mental y también táctica ha sido evidente en los últimos meses. Participa más en la elaboración, interpreta mejor los ritmos del juego y aparece con naturalidad en zonas decisivas del campo. Por eso, más allá del brillo o las estadísticas, su presencia al máximo nivel puede marcar la diferencia en una competición tan exigente como un Mundial.