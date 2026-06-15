Maldini, más crítico que nunca con España: "Es un cante histórico"

España decepcionó. La selección de Luis de la Fuente no pudo pasar del empate a cero ante Cabo Verde, que se presentaba por primera vez a la historia a la Copa del Mundo, y lo hizo logrando un resultado histórico: un punto frente a la posible campeona. España no pudo penetrar el área del combinado africano, pese a que tuvo ocasiones y oportunidad de hacerlo.

El cero a cero reflejó la pasividad de la selección en su primer partido, que necesitará soltura para sacar adelante el resto de partidos, ante Arabia Saudí y Uruguay de la fase de grupos. El combinado español no estuvo fino, ni en el centro del campo, ni en ataque, que echó en falta las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams en el once titular. Es decir, extremos puros.

Lamine entró tarde al partido

La aparición de Lamine Yamal en los últimos minutos no fue suficiente para cambiar el rumbo del primer partido de la selección en el Mundial. Luis de la Fuente sorprendió con una alineación en la que Gavi ocupó la banda izquierda desde el inicio, mientras Álex Baena y Dani Olmo comenzaron como suplentes.

Ambos eran candidatos a cubrir esa zona tras la llegada de Nico Williams al torneo después de una lesión, aunque el atacante también tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo, al igual que Lamine Yamal.

Los periodistas, exigentes con España

Julio Maldonado estuvo comentando el partido en la COPE y tras el empate final, analizó el juego de España. Se le vio enfadado, como el resto de tertulianos. Considera que, pese a que Cabo Verde jugó bien, España no estuvo a la altura del partido. "Es un cante histórico", empezaba diciendo en COPE. "No es dramático porque se va a clasificar. He visto a una selección muy cansada, sin ideas", añadía.

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Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / Lavandeira jr / EFE

La realidad es que España deberá esperar al resultado entre Arabia y Uruguay, que se enfrentan esta madrugada del lunes al martes. No obstante, todo el mundo recuerda el Mundial de Sudáfrica, en 2010, donde España también empezó perdiendo ante Suiza en la primera jornada. "Tiene que hacernos dudar", comentaba Maldini.