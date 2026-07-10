Maldini avisa de las grandes amenazas de Bélgica: "Guardarán a Lukaku para la segunda parte"

España y Bélgica se verán las caras este viernes a la noche en los cuartos de final de la Copa del Mundo. La selección de Luis de la Fuente viene de vencer ante Portugal por 0-1, en un partido sufrido que se resolvió con un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento, cuando todo el mundo empezaba a firmar la prórroga.

El rendimiento de 'la Roja' durante el torneo ha sido exponencial, más aún tras empatar en el primer partido ante Cabo Verde y posteriormente redimirse ante Arabia y Uruguay. Frente a Austria y Portugal, España convenció y sacó dos victorias muy importantes sin encajar gol.

Delante tendrán un compromiso importante, la Bélgica de Rudi, que tras muchos años aspirando a todo y quedándose en blanco, en este Mundial parecen haber despertado al fin. El rendimiento de los 'Leandro Trossard' y 'Charles De Ketelaere' está siendo soberbio, y con Thibaut Courtois bajo los palos, los belgas se presentan como un equipo lo suficientemente potente como para competirle a la selección.

Los datos soplan a favor de España

Los precedentes entre ambos conjuntos le sonríen a españa, eso sí. En los últimos ocho partidos, la selección se ha mantenido invicta ante Bélgica, con cinco victorias en los últimos cinco partidos y tres empates. Bélgica, de hecho, no gana a España desde México 1986, hace más de tres décadas.

Pero el contexto ahora es distinto. Ambas selecciones querrán estar en las semifinales, que en este Mundial se pagan bien caro. No obstante, hay quien considera que el duelo ante 'Los Diablos Rojos' no será un mero paseo. Julio Maldonado, comentarista de Movistar+, analizó el rival de España y llegó a varias conclusiones.

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino / CHRISTOPHER NEUNDORF

Las claves de Bélgica

Primero de todo, se reafirma en la labor del nuevo técnico, Rudi García, quién considera que "ha dado con la tecla" en el planteamiento en el torneo. Considera que Bélgica "es equipo muy peligroso, renacido y resucitado, aunque España es superior", afirma en la COPE.

Bélgica ha vivido un cambio generacional tras la salida de Roberto Martínez y son un equipo completamente distinto. Es por eso que España no se debe confiar ni un pelo, más que nada, porque es una Copa del Mundo y todo puede pasar.

Sobre el debate del extremo izquierdo, Rudi ha probado varias opciones. La más probable, es la de Jéremy Doku, futbolista del Manchester City, aunque Lukebakio y Trossard están jugando bien. "Doku podría ser titular ante España", analiza el comentarista. "Esperando para que en la segunda parte, tras el desgaste del primer tiempo, pueda entrar Lukaku. Se lo guardarán", considera Maldini, hablando ya de la demarcación del punta, en la que empezará como titular el atacante del Atalanta, De Ketelaere.

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Posibles debilidades

Por otra parte, Bélgica tiene carencias a nivel defensivo, aunque disponen con el asterisco de Courtois, imprescindible en las aspiraciones de los belgas: "Bajan un poquito el nivel atrás con Mechele, después de la lesión de Debast, que puede hacerles bastante daño a estos niveles" , cierra.