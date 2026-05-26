Maldini analiza la lista de España para el Mundial y lo tiene claro: "Debería ser titular"

Luis de la Fuente presentó el lunes la lista de convocados de España para la próxima Copa del Mundo y, como suele ocurrir cada vez que sale una convocatoria importante, el debate no tardó en aparecer. Entre los nombres destacados están Pedri, Rodri o Lamine Yamal, pero también futbolistas como Marc Pubill o Eric García, que han entrado tras una gran temporada.

Maldini analizó la convocatoria en 'Tiempo de Juego' de la COPE y dejó claro que está bastante de acuerdo con las decisiones del seleccionador: "No tiene grandes sorpresas, sinceramente. Me parece una lista más que razonable, y para mí es prácticamente la lista correcta (...) Es una gran selección y es gran candidata para ganar esta Copa del Mundo".

En la portería, el periodista destacó la presencia de Joan García, algo "evidente" viendo el nivel que ha mostrado este año. Además, aunque reconoció el nivel de Remiro, justificó su ausencia asegurando que "no está al nivel de los tres que van". De hecho, fue incluso más allá y dejó su apuesta personal para la titularidad: "Para mí debería ser titular Joan García, pero creo que va a ser Unai Simón".

En defensa, una de las convocatorias que más le gustó fue la de Marc Pubill, que aseguró que "está a un nivel espectacular", además de que puede actuar tanto de lateral como de central. También aplaudió la entrada de Eric García, asegurando que su presencia responde directamente al rendimiento que ha dado durante toda la temporada: "La meritocracia en este caso para mí ha sido evidente".

Donde sí dejó alguna duda fue con Pedro Porro. Maldini cree que España ya tiene varios jugadores capaces de ocupar el lateral derecho, como Marcos Llorente, Pubill o Eric García, y comentó que quizá se podía haber aprovechado esa plaza para reforzar otra posición. Ahí apareció el nombre de Le Normand, una de las ausencias más comentadas.

El centro del campo es seguramente la zona que más preocupa al analista. Recordó que varios futbolistas importantes llegan lejos de su mejor momento: "Merino llega muy tocado. Zubimendi llega en mal momento. Rodri llega en mal momento", declaró, mencionando también a Fabián Ruiz, que viene de superar problemas físicos.

Entre todos ellos, Pedri aparece como la pieza clave y "la joya de la corona" del centro del campo español. También defendió la convocatoria de Gavi, asegurando que "se lo ha ganado en el último tramo de liga" gracias a su trabajo, intensidad y capacidad para presionar.

Arriba, las dudas vuelven a estar relacionadas con el estado físico de algunos jugadores importantes. Según explicó Maldini, tanto Nico Williams como Lamine Yamal llegan tocados y eso podría condicionar sus primeros partidos: "Seguramente los dos primeros partidos no van a jugar ninguno de los dos". Aun así, recordó que España tiene alternativas ofensivas como Yeremy Pino o Víctor Muñoz para cubrir cualquier problema.

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También habló de Álex Baena, una convocatoria que reconoce que puede sorprender un poco más, aunque entiende perfectamente la decisión del seleccionador: "Puede aportar mucho en el costado izquierdo o por dentro".