¡Malas noticias para el Athletic! Nico Williams, lesionado

España ha jugado una primera parte de escándalo en Turquía, con un juego pocas veces visto. Los de Luis de la Fuente se han marchado al descanso con un 0-2 al marcador, pero con una muy mala noticia final.

Nico Williams ha tenido que ser substituido en el minuto 43 tras notar unas molestias en el abductor izquierdo. El navarro estaba siendo muy peligroso por banda izquierda y ha podido irse con algún tanto, pero ha terminado tirándose al suelo para pedir el cambio.

El jugador del Athletic ha salido caminando con muestras claras de dolor y ha sido substituido por Ferran Torres. Una muy mala noticia para el equipo vasco que podría perder a su estrella en su mejor momento.

Nico había empezado la temporada a las mil maravillas con un pleno de victorias para su equipo. El extremo había sido clave en los tres encuentros, sobre todo en el primero, donde se exhibió ante el Sevilla con un gol y una asistencia.

Imprescindible para De la Fuente

Nico fue convocado por Luis de la Fuente y había salido de inicio en los dos encuentros de clasificación para el Mundial del 2026. Ante Bulgaria jugó 71 minutos y fue substituido por Dani Olmo. A pesar de no marcar ni asistir, el navarro es siempre muy importante en el ataque español.

Ante Turquía volvió a ser de la partida. Encaró, tuvo dos ocasiones claras para aumentar la distancia y participó en el primer tanto de Merino. El navarro estaba mostrando un gran nivel cuando se tiró al suelo fruto del dolor.

Ahora los nervios se trasladan a Bilbao. Los vascos recibirán al Alavés en casa, pero la siguiente semana arrancarán su andadura en Champions con un encuentro muy difícil ante el Arsenal. Tendremos que esperar a saber el parte médico oficial para conocer el alcance de su lesión. Hay que recordar que Nico fue baja la temporada pasada durante las últimas jornadas por una pubalgia, una zona que tiene tocada.