El mal perder de Güler... ¡A empujones con Lamine Yamal!

La Selección española confirmó en Konya que va muy en serio en la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Tras el solvente debut en Sofía ante Bulgaria, los de Luis de la Fuente pasaron literalmente por encima de Turquía (0-6) en el que se presentaba como el partido más exigente de este Grupo E. Más allá del resultado abultado, España venció con la autoridad de un equipo que tiene entre ceja y ceja la cita mundialista.

El nombre propio volvió a ser Pedri, que ofreció un auténtico recital en el centro del campo. El canario, que atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera, manejó los tiempos, apareció en zonas de peligro y firmó dos goles que encarrilaron el triunfo. El otro gran foco de la selección estuvo en Lamine Yamal. El extremo del Barça no marcó, pero volvió a demostrar que es distinto. Generó desborde, velocidad y desequilibrio en cada jugada, siendo un quebradero de cabeza constante para la zaga turca.

Polémica de Güler con Lamine

Sin embargo, no solo el fútbol fue protagonista en Turquía, y es que Lamine también tuvo que aguantar la peor cara de Arda Güler. El madridista, que en la previa del choque había elogiado públicamente al joven culé, perdió los papeles en la segunda parte ante la avalancha de juego de 'La Roja'.

En un lance sin trascendencia y con el partido ya sentenciado (0-6 en el marcador y poco más de 20 minutos por disputarse), Lamine se colocó delante del balón para impedir el saque rápido de Turquía y el jugador del Real Madrid reaccionó con dos empujones fuera de lugar, un gesto feo que ha encendido una nuevo intercambio crudo entre culés y madridistas en redes sociales. El episodio no pasó a mayores, pero retrató la frustración de un Arda Güler al que desde la capital han querido poner a la misma altura que a la joven perla barcelonista.

Dejando a un lado la polémica, y con este triunfo, España suma pleno de victorias en la clasificación y se asegura el liderato en solitario tras los dos primeros partidos. Más allá de los tres puntos, la imagen ofrecida en Turquía fue la de una selección que se postula como una de las favoritas para el Mundial del próximo verano.