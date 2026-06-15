El Madrid cuela otra 'bomba' en la concentración de España

El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid fue aceptado con una naturalidad obligada, aunque no hizo mucha gracia que se llevara a cabo a 24 horas del debut de España en el Mundial del 2026.

José Mourinho pidió su fichaje exprés en y 24 horas se cerró su llegada, pero creando una incertidumbre en el futbolista hasta el punto que salió a entrenar en la previa hablando por el teléfono móvil.

El mensaje de los jugadores es claro: "Ahora lo que importa es el Mundial". Así lo expresó, por ejemplo, Ferran Torres ante el interés del PSG y su posible renovación por el Barça. En la misma línea, Pedro Porro, que interesa al Manchester City, sentenció que "a mi agente ni le cogería el teléfono".

Esta norma no escrita fue rota por los aires por el Real Madrid con Cucurella, demostrando que le importa bien poco la selección. Algo que vivió su punto de máxima expresión en el Mundial de Rusia 2018 con el fichaje de Julen Lopetegui como seleccionador a pocas horas del debut.

La gestiónv pública de De la Fuente ha sido la de aportar tranquilidad y confiar en la profesionalidad del jugador, aunque en el seno interno de la Federación habría gustado que las cosas se hicieran de otra manera.

El propio futbolista se vio desbordado por los acontecimientos y no le quedó otra que aceptar la astronómica oferta del Real Madrid. Su intención, como la de todos, es estar centrado solo en el Mundial, aunque le ha sido imposible.

La entrada del Madrid ha sido tan poderosas que le ha pasado por encima. Ha aceptado la oferta de Florentino Pérez porque ha sido la más alta de todas las recibidas para volver al fútbol español. El Atlético de Madrid también estaba interesado en su incorporación.

El Real Madrid no ha tenido ningún cuidado ni respeto hacia la selección, pero De la Fuente tiene la suerte de contar con un grupo muy sano y la intromisión no le afectará.

La gestión del riojano es ejemplar y los propios compañeros se alegran por Cucurella, quien quería volver a la Liga española. Y lo hará vestido de blanco. Algo lógico por las cantidades que se han movido en esta operación.