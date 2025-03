Luque: "Jennifer Hermoso es la persona que me ha hecho más daño en mi vida"

Albert Luque, ex director de la selección española, rompió su silencio en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER. Luque fue absuelto por un presunto delito de coacciones a Jennnifer Hermoso en el marco del juicio a Luis Rubiales por el beso a la internacional española al ganar el Mundial del 2023 en Australia.

El fiscal ha pedido que se abra de nuevo el caso, pero Luque decidió que era el momento de hablar extensamente de su etapa en la Federación. Sobre su viaje a Ibiza para conversar con Jennifer aclaró que fue por la amistad que les unía, pero se encontró con la negativa de la futbolista. "Ella no quería hablar, quería disfrutar del título y no quería hablarlo con nadie", aclaró y dejando muy claro que en ningún momento ejerció presión alguna.

A partir de entonces, Luque entiende que "la bola se le hace muy grande y ya no se puede parar, aunque quisiera". Todo ello provocó que el ex futbolista tuviera que sentarse en el banquillo en el juicio a Luis Rubiales y haber pasado un calvario en los últimos meses. "Jenni es la persona que más daño me ha hecho en la vida, aunque por lo que he conocido de ella, no creo que sea mala persona", sentenció.

Luque ha sido absuelto porque "me dicen que para ese delito tiene que haber un intercambio de palabras, pero yo jamás vi a Jenni, jamás". El ex director de la selección subrayó que "tengo la conciencia tranquila, lo que me ha quitado el sueño es ver sufrir a mis seres queridos" . En especial, Luque indicó que "los que más sufrieron fueron mis hijos: '¿Papá, vas a ir a la cárcel?'".

En cuanto al resto de asuntos, Luque volvió a ser transparente al desvelar sus discrepancias con el actual seleccionador, Luis de la Fuente. "He tenido enganchones fuertes con De la Fuente... hemos llegado a encararnos" . Tampoco pidió que le respaldase en ningún momento ya que "no quiero ponerle en la tesitura de tener que apoyarme porque no es su cometido".

Opción Zidane como seleccionador

Luque sorprendió al revelar la idea sobre quién podía ser el sustituto de Luis Enrique en la selección. "Tenía en mi cabeza a Zidane , esto no lo sabe ni Rubiales, siempre y cuando no hubiera sido De la Fuente".

Su puesto le acarreó mucho desgaste hasta el punto de perder amistades, como le pasó con Sergio Ramos cuando dejó de ser llamado para la Roja. "Éramos como familia y perdimos la amistad en una época de muchos cambios", añadiendo que "él no lo entendió y no lo hemos arreglado, pero para mí es el mejor central de la historia"

Luque ha pasado por momentos muy difíciles, pero dejó sentadas las bases de un proyecto con el que España ganó la UEFA Nations League en 2023 y la Eurocopa del 2024. Su gran trabajo en la gestión con los jugadores y los clubs fue básico para los éxitos de la Roja.