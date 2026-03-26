Luka Jovic, un viejo conocido para la Selección

El destino vuelve a cruzar los caminos de Luka Jovic con España. El delantero serbio, que dejó un recuerdo nefasto durante su etapa en el Real Madrid, afronta este viernes un nuevo capítulo ante la selección española de fútbol en un amistoso. Se trata del primer encuentro que disputará la 'roja' en esta ventana de selecciones, la última antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Lejos del foco mediático de las grandes ligas, Jovic ha encontrado su sitio en el AEK Atenas. En el conjunto griego, el delantero vive uno de los mejores momentos de su carrera reciente: es el máximo goleador del equipo con 20 tantos y el segundo máximo anotador de la liga con 16 dianas, cifras que han revalorizado su ya decaída figura tras años de irregularidad.

Su paso por el Real Madrid dejó más dudas que certezas. Llegó como una de las grandes promesas del fútbol europeo tras brillar en Alemania a cambio de 63 millones de euros pero nunca logró consolidarse en el Santiago Bernabéu: solo anotó tres goles en 51 partidos con la camiseta blanca. Sin embargo, el fútbol siempre ofrece segundas oportunidades, y en Grecia ha encontrado continuidad, confianza y, sobre todo, gol.

Llegará al encuentro que se disputará en el Estadio de la Cerámica con ganas de reivindicarse. Muchos aficionados madridistas estarán pendientes del encuentro, aunque sobre el verde no podrá reencontrarse con ninguno de sus antiguos compañeros (Dean Huijsen es el único representante del Real Madrid en la presente convocatoria de Luis de la Fuente). Por otra parte, encadena 13 encuentros sin ver puerta con la camiseta de su país: su último tanto data del 20 de junio de 2024 en la fase de grupos de la Eurocopa frente a Eslovenia.

La de este viernes no será la única visita de Jovic a uno de sus antiguos países de residencia. El AEK Atenas ha quedado emparejado con el Rayo Vallecano en los cuartos de final de la Conference League: la ida se disputará en Vallecas en un par de semanas y Atenas acogerá el decisivo encuentro de vuelta para otorgar a uno de los dos equipos el billete hacia las semifinales de este torneo.